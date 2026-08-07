El subdirector del FBI se reunió con la SIDE para reforzar la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado Andrew Bailey fue recibido por el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, y autoridades del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA). El objetivo es fortalecer la cooperación, el intercambio de información y la coordinación entre Argentina y Estados Unidos. Por Agregar C5N en









Bailey junto al embajador Lamelas y autoridades de la SIDE y el CNA. X @FBI

El subdirector adjunto del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, Andrew Bailey, se reunió este viernes en Buenos Aires con autoridades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA) para fortalecer la cooperación en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

"Defender la patria requiere fuerza más allá de nuestras fronteras", afirmó el FBI en sus redes oficiales. Allí compartió fotos del encuentro, del que también participó el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, y destacó que el objetivo es "llevar la lucha contra las redes terroristas y criminales al extranjero y detener amenazas antes de que lleguen al pueblo estadounidense".

Defending the homeland requires strength beyond our borders.



In Argentina, FBI Co-Deputy Director Andrew Bailey met with U.S. Ambassador Peter Lamelas @pldocmd and senior leaders from Argentina’s National Antiterrorism Center and @SIDE_Argentina to take the fight to terrorist… pic.twitter.com/0QT44QN0DJ — FBI (@FBI) August 7, 2026 La cuenta de la SIDE compartió el posteo y aseguró que "es un honor trabajar junto al FBI en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado". También señaló que los "cambios impulsados" por el Gobierno en esa Secretaría "han sido fundamentales para la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), un organismo ejemplar creado conjuntamente con el FBI".

"La SIDE y el FBI han alcanzado un vínculo histórico que permite incorporar la experiencia y las mejores prácticas de una de las agencias más importantes del mundo. El CNA es hoy la herramienta central del Estado argentino para coordinar la prevención del terrorismo y el primero de estas características en América Latina", remarcó el organismo.

"Los acuerdos de cooperación firmados, el intercambio permanente de información y experiencias y las visitas de las principales autoridades del FBI a nuestro país reflejan una relación de confianza y el nivel de trabajo conjunto alcanzado entre ambas agencias. El terrorismo no reconoce fronteras y enfrentarlo exige cooperación, intercambio de información y coordinación entre los Estados. Este vínculo nos permite estar mejor preparados frente a una amenaza que es global", concluyó.

Es un honor trabajar junto al @FBI en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.



Los cambios impulsados en la Secretaría de Inteligencia de Estado han sido fundamentales para la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), un organismo ejemplar creado… https://t.co/xWS4dvGZOP — Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) August 7, 2026 Qué es el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA) y qué función cumple El Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), que opera bajo la dirección de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), es un organismo estratégico creado por el gobierno de Javier Milei en octubre del año pasado para centralizar y optimizar los esfuerzos del Estado en la lucha y prevención del terrorismo. La medida buscó poner fin a la dispersión de información y mejorar la coordinación entre las distintas agencias de seguridad y defensa del país. Su principal objetivo es establecer un mecanismo de coordinación integral que unifique la vasta información que, hasta ese momento, se encontraba fragmentada entre múltiples entidades como la SIDE, el Ministerio de Seguridad Nacional y las fuerzas locales.