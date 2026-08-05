Tragedia: murió un famoso modelo en un accidente de tránsito mientras grababa una publicidad

El modelo perdió la vida durante la grabación de un comercial en una ruta de montaña.

Se había hecho conocido por su participación en un popular reality junto a su pareja.

El modelo y exparticipante de reality shows Manoel "Mano" Machinek murió a los 37 años luego de sufrir un accidente automovilístico durante la grabación de un anuncio publicitario en el norte de Italia. El hecho ocurrió en una ruta de montaña cerrada al tránsito exclusivamente para el rodaje, donde el auto que manejaba se salió del camino y terminó impactando contra un árbol.

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Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y lograron rescatar al conductor del interior. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas por los rescatistas, no pudieron salvarle la vida.

Hasta el momento, las autoridades italianas continúan investigando las circunstancias que provocaron el siniestro . Según los primeros reportes, las cámaras de la producción no estaban grabando cuando ocurrió el accidente, por lo que todavía no se determinó qué originó la pérdida de control del vehículo.

La muerte de Machinek generó una fuerte conmoción entre sus seguidores y en el ambiente televisivo, donde se había hecho conocido por su participación en un popular reality austríaco junto a su pareja.

El accidente ocurrió el jueves 30 de julio en la ruta de montaña de Mottarone , cerca de Gignese, sobre el lago Mayor. Machinek conducía un Porsche 993 RS azul alquilado para la producción cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control en una curva y el vehículo cayó por un terraplén antes de chocar contra un árbol.

La filmación había sido organizada por una productora con sede en Milán y la ruta permanecía cerrada al tránsito para facilitar el rodaje. Luego de esa escena, el equipo tenía previsto continuar las grabaciones en las inmediaciones del lago Mayor.

Redes sociales

Machinek alcanzó notoriedad en 2022 al participar junto a su pareja, María Maksimovic, en la primera temporada del reality austríaco Forsthaus Rampensau. Además de su carrera como modelo, era un fanático del automovilismo y compartía habitualmente imágenes de vehículos deportivos y eventos relacionados con el mundo motor.

La cadena ATV confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje de condolencias: "Lamentamos profundamente la muerte de Mano en un accidente de auto. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. María, te deseamos mucha fuerza y te acompañamos en este momento".

Por otra parte, María también lo despidió con un emotivo mensaje: "Mi amado Mano murió en un trágico accidente automovilístico mientras hacía algo que amaba más que casi cualquier otra cosa en este mundo: conducir un auto". Además, agregó: "Me parte el corazón que precisamente aquello que tanto amaba se haya convertido en el momento en que tuve que despedirme de él".