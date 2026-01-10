10 de enero de 2026 Inicio
Cayó una banda narcofamiliar en Córdoba: hay cinco detenidos

Se realizó un operativo para poder encontrar a todos los miembros del grupo. Secuestraron droga y una cifra millonaria.

Cinco detenidos por la caída de una banda narco.

Cinco personas fueron detenidas en Córdoba durante un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), acusadas de integrar una organización narcofamiliar que operaba en el barrio Villa Alberdi. El operativo se llevó a cabo tras varios meses de investigación e incluyó siete allanamientos simultáneos en viviendas situadas a corta distancia entre sí.

La historia del asesino en serie que conmocionó a una nación entera
Quién era Manuel Delgado Villegas, el asesino en serie más importante de España: tenía un apodo particular

Según las fuentes oficiales, cuatro de los inmuebles allanados funcionaban como puntos de comercialización de estupefacientes, mientras que los restantes eran utilizados para el acopio de droga y dinero.

Como resultado de los registros, los efectivos secuestraron 323 dosis de cocaína, 19 plantas de cannabis sativa, una motocicleta, una suma de $2.151.000 en efectivo y diversos elementos de interés para la causa.

La banda estaba integrada por tres hombres de 60, 42 y 30 años y dos mujeres de 36 y 18 años, todos mayores de edad y con lazos familiares y vecinales entre sí, según se desprende de la investigación.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Feria dispuso el traslado de los detenidos a la sede judicial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Justicia provincial. En paralelo, se avanza en la investigación para determinar si existen otros involucrados en la estructura dedicada a la venta de estupefacientes en el sector.

