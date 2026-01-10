10 de enero de 2026 Inicio
Córdoba: una bebé recién nacida dio positivo en cocaína y fue internada

La madre fue sometida a una serie de estudios por controles de rutina y se halló la sustancia, por eso repitieron los mismos con el menor.

El hecho conmocionó a la ciudad de Bell Ville.

Una bebé recién nacida en el Hospital Regional José Antonio Ceballos, de la ciudad de Bell Ville, dio positivo de cocaína, al igual que su madre y esto derivó en la activación inmediata de los protocolos médicos.

Te puede interesar:

Tras el parto, la madre fue sometida a los controles de rutina correspondientes, análisis toxicológicos arrojaron resultado positivo para cocaína. A partir de eso, se realizaron estudios similares a la bebé, los cuales confirmaron la presencia de la misma sustancia.

Según informó El Doce TV, la recién nacida permanece internada en el área de neonatología, donde es monitoreada de manera constante para evaluar su evolución y detectar posibles complicaciones derivadas de la exposición prenatal a sustancias psicoactivas.

En declaraciones a Cadena 3, el director del hospital, José María Ruíz, explicó que el seguimiento es permanente y detalló que se evalúan eventuales consecuencias como daños neurológicos, afecciones respiratorias o problemas renales. “La cocaína genera efectos graves incluso en adultos; en un recién nacido, que no cuenta con defensas desarrolladas, el impacto puede ser aún mayor”, advirtió.

En el análisis de la historia clínica, los profesionales detectaron antecedentes de consumo de sustancias por parte de la madre, un elemento determinante para orientar el abordaje del caso. “Nuestro compromiso es acompañar tanto al bebé como a la madre”, remarcó Ruíz, al subrayar que la asistencia trasciende el aspecto estrictamente sanitario. En ese sentido, el hospital activó la intervención de equipos de psicología y psiquiatría para la mujer y su entorno, en el marco de un protocolo integral destinado al tratamiento de las adicciones y su impacto en el ámbito familiar.

