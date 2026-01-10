10 de enero de 2026 Inicio
Ecuador en shock: tres muertos tras un ataque armado durante un partido entre amigos

Sicarios vestidos de policías asesinaron a tres hombres en pleno partido de fútbol, uno de ellos se trata del cabecilla de la organización criminal "Los Lagartos", a quien se conocía como "Marino".

Al menos un grupo de cinco hombres armados irrumpió en la cancha de fútbol.

Al menos un grupo de cinco hombres armados irrumpió en la cancha de fútbol.

Tres hombres fueron asesinados cuando jugaban fútbol en una cancha deportiva ubicada en la exclusiva Isla Mocolí, en Samborondón, en Ecuador, luego de que un escuadrón de sicarios ingresara al complejo, con uniformes falsos, y abriera fuego contra los presentes. Las imágenes del ataque quedaron grabadas y se viralizaron rápidamente.

Ecuador: 11 militares condenados a casi 35 años de prisión por la desaparición y muerte de menores

El hecho ocurrió el miércoles pasado, por la noche, pero en las últimas horas se conocieron los brutales videos del triple crimen durante un partido de fútbol. El ataque fue perpetrado por un comando integrado por al menos doce sujetos, que vestían uniformes camuflados, chalecos antibalas y portaban distintivos falsos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, lo que les permitió sortear los primeros controles de seguridad sin levantar sospechas.

ecuador
Así quedaron los cuerpos de dos de los tres hombres asesinados en Ecuador.

Así quedaron los cuerpos de dos de los tres hombres asesinados en Ecuador.

"Al piso, al piso", se escuchó decir a los atacantes, quienes avanzaron rápidamente en busca de su objetivo, el cabecilla de "Los Lagartos", una organización criminal, y dos hombres más en un evidente ajuste de cuentas. Luego, alumbraron los rostros de cada uno, a fin de identificar a sus víctimas, acabando con la vida de tres hombres, entre ellos con la de Stalin Rolando Olivero Vargas de 40 años, identificado por la Policía de Ecuador como cabecilla del grupo delictivo, a quien se conoce como ‘El Marino’.

Las otras dos víctimas son Jefferson Sanlon Olivero y Richard Josué Mina Vergara y según información policial, los tres tenían antecedentes penales por tráfico de drogas, robos y asesinatos. Según el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, los delincuentes cometieron el triple crimen en tres minutos.

Este triple crimen se suma a una escalada de hechos violentos registrados en la provincia de Guayas en los últimos meses, en medio de una creciente tensión del crimen organizado en Ecuador.

