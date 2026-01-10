10 de enero de 2026 Inicio
Doble homicidio en La Matanza: detuvieron a un hombre acusado de matar a su mujer y su bebé de 11 meses

Se trata de Luis Acosta Abruzzese, un hombre de 35 años, quien fue arrestado en la localidad bonaerense de González Catán, imputado por el atroz crimen de su mujer, de 27 años, y el bebé de ambos.

Gimena Agustina Cardozo (27) y su hijo Dominic presentaron heridas de arma blanca y signo de estrangulamiento.

Gimena Agustina Cardozo (27) y su hijo Dominic presentaron heridas de arma blanca y signo de estrangulamiento.

Un hombre de 35 años fue detenido este viernes en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, acusado del doble homicidio de su mujer (27) y su bebé de apenas 11 meses de edad. La causa fue caratulada "homicidio doblemente agravado por el vínculo".

El atroz hecho ocurrió este jueves, cuando los familiares de la joven, identificada como Gimena Agustina Cardozo López, perdieron toda comunicación con ella e hicieron la denuncia en la Comisaría. Efectivos policiales acudieron a la vivienda, ubicada en las inmediaciones de las calles Ernesto A. Bavio y Benjamín Matienzo, tras la orden de allanamiento de urgencia avalado por la jueza Mary Castillo, y hallaron el cuerpo de la mujer y a su bebé, llamado Dominic, sin vida.

En el lugar, encontraron a las dos víctimas con heridas cortantes realizadas con arma blanca. Según la autopsia preliminar, la mujer fue estrangulada y, luego apuñalada cinco veces en la zona del cuello, mientras que el bebé fue degollado.

Tras el hallazgo, la Justicia ordenó diversos operativos para dar con el paradero del principal sospechoso, quien fue hallado en el cruce de Valentín Gómez y Domingo Victorio de Achega, en el Km. 29 de la Ruta 3: quedó imputado por el doble homicidio agravado por el vínculo de su pareja y de su hijo y por el femicidio de la mujer.

Interviene en la causa, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza a cargo del fiscal Diego Rulli.

Doble Crimen acusado Gonzalez Catan
Luis Acosta Abruzzese quiso escapar, cuando fue cercado por la Policía.

Luis Acosta Abruzzese quiso escapar, cuando fue cercado por la Policía.

Mirá el momento de la detención del presunto asesino en González Catán

