30 de abril de 2026 Inicio
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Nahuel Gallo declaró ante la Justicia y recordó su detención en Venezuela: "No puede seguir pasando"

El gendarme denunció que sufrió malos tratos en el país caribeño, en el marco de la causa que investiga a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. "Es mi momento de exigir justicia", enfatizó.

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Nahuel Gallo declaró ante la Justicia.

Nahuel Gallo declaró ante la Justicia.

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La mejora en la calificación se debe a la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) en febrero de 2026.
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En la red social X, Gallo se refirió a su declaración ante la Justicia Federal y cargó contra las autoridades venezolanas. "Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que esto no puede seguir pasando", marcó.

En tal sentido, expuso su respaldo hacia las personas detenidas ilegalmente. "Hoy, con la frente en alto, lo digo sin miedo: soy inocente, siempre lo fui. Y este es mi momento de exigir justicia. Por mí. Por mi familia. Por todos los extranjeros que atravesamos ese infierno. Y por cada venezolano que aún sigue sufriendo en silencio. Porque mientras muchos callan, otros siguen presos, siguen siendo víctimas, siguen esperando. Justicia y libertad", enfatizó.

Nahuel Gallo tuit
La publicación de Nahuel Gallo.

La publicación de Nahuel Gallo.

La presentación del gendarme se enmarca en una acción legal que apunta contra la cúpula del gobierno venezolano por detenciones arbitrarias. El planteo pretende responsabilizar a los jerarcas del chavismo por violaciones a los derechos humanos que habrían ocurrido durante los últimos años.

La situación del agente provocó una contundente respuesta en el plano diplomático y político desde finales del 2024. A Gallo lo capturaron cuando ingresaba al territorio caribeño para visitar a sus parientes, pero su detención se concretó tras las acusaciones del oficialismo local sobre presuntas acciones conspirativas.

En tanto, el Gobierno argentino siempre sostuvo que el arresto del gendarme careció de sustento y configuró una privación ilegal de la libertad. Una vez liberado, el catamarqueño decidió trasladar su caso al ámbito judicial para investigar a los responsables de su encarcelación y las de otros presos.

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