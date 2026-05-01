Escándalo en San Juan: una odontóloga le sacó 12 dientes a un nene de 5 años sin consentimiento y fue condenada

La Corte Suprema de San Juan confirmó la sentencia a María Romina Pellice, que en 2017 extrajo 12 dientes sanos a un niño de 5 años sin justificación clínica. El menor, que hoy tiene 14, sufrió graves secuelas físicas y psicológicas tras la intervención.

El máximo tribunal de San Juan ratificó la condena contra la odontóloga María Romina Pellice , acusada de una grave mala praxis por haberle extraído 12 dientes a un nene de cinco años sin el consentimiento de sus padres: deberá cumplir un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer la profesión.

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La Corte Suprema provincial dejó firme la sentencia dictada en marzo de 2025 y le puso fin al caso, que se extendió durante años. La medida llegó tras el rechazo de un recurso de casación presentado por la defensa, dejando firme la culpabilidad de la profesional por el delito de lesiones culposas .

El caso, que conmocionó a San Juan, se remonta a 2017. Por entonces, un nene de 5 años fue llevado al consultorio de María Romina Pellice tras haber pasado por el Hospital Rawson y permanecer internado en el Sanatorio Argentino , donde recibió antibióticos intravenosos por un cuadro de fuerte dolor dental y fiebre alta.

De acuerdo con el expediente judicial, la odontóloga realizó la extracción de 12 piezas dentales al niño en una cirugía que se extendió por una hora. Lo fundamental para la condena fue que dicha intervención se realizó sin el consentimiento de los progenitores . Al finalizar el procedimiento, la madre del menor recibió un frasco que contenía los doce dientes extraídos.

La Justicia provincial catalogó el hecho como mala praxis y destacó que el menor tuvo tuvo consecuencias graves en su desarrollo físico y psicológico. El niño quedó únicamente con dos muelas superiores definitivas y algunos dientes delanteros. La conducta de Pellice fue definida como un acto de “imprudencia profesional”.

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El fallo que anuló la primera sentencia y dejó a una sola odontóloga condenada

El juicio original, en 2022, había condenado a dos odontólogas, María Romina Pellice y María Gabriela Puigdengolas Cámpora, la otra profesional que estaba en la mira, a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso y 3 años de inhabilitación para ejercer la profesión por el delito de lesiones culposas. Sin embargo, la Corte de Justicia anuló esta sentencia en 2024, considerando que se habían cometido vicios de procedimiento y que la condena no estaba debidamente fundamentada. No se tuvo en cuenta pruebas clave y testimonios relevantes, expresaron.

Para fiscalía quedó comprobado que las lesiones culposas fueron por la autoría de Pellice, ya que ella atendió siempre al menor (era su paciente). Fue la abogada querellante, Yamila Piozzi la que se mostró en contra de esta decisión porque ella entiende que Puigdengolas colaboró en la cirugía donde al menor le sacaron las piezas dentarias.

Según las pericias judiciales, de los 12 dientes afectados, seis presentaban caries y dos debían ser extraídos, mientras que los otros cuatro estaban sanos. A pesar de esto, Pellice extrajo todos los dientes, lo que causó un grave perjuicio al niño, quien actualmente tiene 14 años y enfrenta complicaciones en el crecimiento de sus dientes. Fuentes cercanas al entorno del menor indicaron que el niño ha tenido que usar ortodoncias para corregir el crecimiento descontrolado de sus dientes.