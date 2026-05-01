1 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Escándalo en San Juan: una odontóloga le sacó 12 dientes a un nene de 5 años sin consentimiento y fue condenada

La Corte Suprema de San Juan confirmó la sentencia a María Romina Pellice, que en 2017 extrajo 12 dientes sanos a un niño de 5 años sin justificación clínica. El menor, que hoy tiene 14, sufrió graves secuelas físicas y psicológicas tras la intervención.

Por
Fue sentenciada a un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación profesional.

Fue sentenciada a un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación profesional.

El máximo tribunal de San Juan ratificó la condena contra la odontóloga María Romina Pellice, acusada de una grave mala praxis por haberle extraído 12 dientes a un nene de cinco años sin el consentimiento de sus padres: deberá cumplir un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer la profesión.

Gloria Jara Guerrero tenía de 59 años.
Te puede interesar:

Mala praxis: imputan a tres médicos por la muerte de una mujer a la que no le diagnosticaron a tiempo una apendicitis

La Corte Suprema provincial dejó firme la sentencia dictada en marzo de 2025 y le puso fin al caso, que se extendió durante años. La medida llegó tras el rechazo de un recurso de casación presentado por la defensa, dejando firme la culpabilidad de la profesional por el delito de lesiones culposas.

El caso, que conmocionó a San Juan, se remonta a 2017. Por entonces, un nene de 5 años fue llevado al consultorio de María Romina Pellice tras haber pasado por el Hospital Rawson y permanecer internado en el Sanatorio Argentino, donde recibió antibióticos intravenosos por un cuadro de fuerte dolor dental y fiebre alta.

odontologa san juan
María Romina Pellice, quien fue sentenciada a un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación profesional.

María Romina Pellice, quien fue sentenciada a un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación profesional.

De acuerdo con el expediente judicial, la odontóloga realizó la extracción de 12 piezas dentales al niño en una cirugía que se extendió por una hora. Lo fundamental para la condena fue que dicha intervención se realizó sin el consentimiento de los progenitores. Al finalizar el procedimiento, la madre del menor recibió un frasco que contenía los doce dientes extraídos.

La Justicia provincial catalogó el hecho como mala praxis y destacó que el menor tuvo tuvo consecuencias graves en su desarrollo físico y psicológico. El niño quedó únicamente con dos muelas superiores definitivas y algunos dientes delanteros. La conducta de Pellice fue definida como un acto de “imprudencia profesional”.

El fallo que anuló la primera sentencia y dejó a una sola odontóloga condenada

El juicio original, en 2022, había condenado a dos odontólogas, María Romina Pellice y María Gabriela Puigdengolas Cámpora, la otra profesional que estaba en la mira, a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso y 3 años de inhabilitación para ejercer la profesión por el delito de lesiones culposas. Sin embargo, la Corte de Justicia anuló esta sentencia en 2024, considerando que se habían cometido vicios de procedimiento y que la condena no estaba debidamente fundamentada. No se tuvo en cuenta pruebas clave y testimonios relevantes, expresaron.

Para fiscalía quedó comprobado que las lesiones culposas fueron por la autoría de Pellice, ya que ella atendió siempre al menor (era su paciente). Fue la abogada querellante, Yamila Piozzi la que se mostró en contra de esta decisión porque ella entiende que Puigdengolas colaboró en la cirugía donde al menor le sacaron las piezas dentarias.

Según las pericias judiciales, de los 12 dientes afectados, seis presentaban caries y dos debían ser extraídos, mientras que los otros cuatro estaban sanos. A pesar de esto, Pellice extrajo todos los dientes, lo que causó un grave perjuicio al niño, quien actualmente tiene 14 años y enfrenta complicaciones en el crecimiento de sus dientes. Fuentes cercanas al entorno del menor indicaron que el niño ha tenido que usar ortodoncias para corregir el crecimiento descontrolado de sus dientes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los profesionales se desempeñan en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

Salta: imputaron a cuatro médicos por mala praxis tras la muerte de un chico de 17 años

Alerta sanitaria: se detectaron 272 nuevos casos de Chikungunya

Alerta sanitaria: se detectaron 272 nuevos casos de chikungunya

Seis casos confirmados fueron  confirmados de relevancia internacional. 

Hallazgo clave para la medicina: detectaron en Argentina seis casos de un grupo sanguíneo único en el mundo

La artista encontró en el deporte una cura para la salud mental.

Flor Vigna salió campeona de boxeo en México y aseguró que "el deporte es mejor que los antidepresivos"

La gripe es una de las enfermedades respiratorias más comunes.

Gripe: los cinco errores más comunes que pueden afectar la recuperación

play

Aníbal Pachano y la resiliencia: "Aprender a partir de lo vivido"

Rating Cero

Los rumores de la ruptura entre la modelo y el piloto surgieron del ámbito del TC.

Nicole Neumann y Manu Urcera estarían separados: los detalles de la crisis tras el nacimiento de Cruz

Juli Poggio respondió a un odontólogo que criticó su dentadura tras los Martín Fierro de la Moda. 

Juli Poggio se plantó y respondió con todo a las críticas por su llamativo cambio estético

La pareja de actores formaron un vínculo inseparable hasta la muerte de la actriz.

Arturo Puig recordó a Selva Alemán en su cumpleaños con un emotivo mensaje: "Te amo con toda mi alma"

El inmueble se convirtió en un sitio turístico para los fanáticos de la serie.

El Encargado: dónde está y cómo es el lujoso edificio donde transcurre la serie de Guillermo Francella

El extraño trabajo que tuvo Lamothe antes de dedicarse a la actuación. 

De qué trabajaba Esteban Lamothe antes de ser famoso: pocos lo imaginaban

Ruptura de pareja.

Esta famosa pareja de músicos se separó por "un videoclip": ¿qué pasó?

últimas noticias

Los rumores de la ruptura entre la modelo y el piloto surgieron del ámbito del TC.

Nicole Neumann y Manu Urcera estarían separados: los detalles de la crisis tras el nacimiento de Cruz

Hace 6 minutos
El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

Iba a la escuela, lo tiraron al piso y le robaron hasta la ropa: horror por el ataque a un nene de 12 años

Hace 11 minutos
Franco arrancó bien la etapa de Miami.

Colapinto fue 11° en la práctica libre del GP de Miami y largará 8º en la sprint

Hace 46 minutos
Caen las ventas de 0 km en abril

Caen las ventas de 0 km en abril

Hace 50 minutos
Fue sentenciada a un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación profesional.

Escándalo en San Juan: una odontóloga le sacó 12 dientes a un nene de 5 años sin consentimiento y fue condenada

Hace 54 minutos