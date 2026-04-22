"Nos destrozaron la vida": la familia de Nora Dalmasso declaró en el primer día del jury

El viudo Marcelo y sus dos hijos, Valentina y Facundo, declararon en el juicio por mal desempeño contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Las pruebas confirmaron finalmente la presencia del parquetista Roberto Bárzola en la escena del crimen, descartado como sospechoso en la investigación que llevaron los procuradores.

En la jornada inicial del jury contra los fiscales cordobeses Javier Di Santo , Daniel Miralles y Luis Pizarro —acusados de mal desempeño y negligencia grave en la causa por el asesinato de Nora Dalmasso — la familia pudo declarar y señaló a los procuradores como responsables de haberlos involucrado en distintas etapas de la investigación, pese a que las pruebas apuntaban a Roberto Bárzola . " Nos destrozaron la vida ", aseguró Facundo Macarrón.

Luego de los testimonios de los tres fiscales involucrados, el primero en prestar declaración en la Legislatura Unicameral de Córdoba , fue el viudo Marcelo Macarrón quien se mostró devastado por la situación y crispado por los dichos de Javier Di Santo , quien se quebró ante el jurado: “Cuando ocurrió la muerte, en vez de tomar una conducta de contención familiar como en cualquier lado, actuaron culpando siempre a la familia . Nunca se les iluminó el cerebro para pensar en otras pruebas, y eso que había pruebas suficientes con los parquetistas (Roberto Bárzola)”.

“ ¿Se largó a llorar en esta sala? Es una vergüenza para la provincia. ¿Por qué no lloro 19 años atrás? Hubiese llorado como lloré yo", arremetió en contra del fiscal Di Santo que tuvo la causa entre 2007 y 2015, y durante su período solicitó los arrestos del pintor Gastón Zárate , más conocido como “El Perejil”, y el hijo de la víctima, Facundo Macarrón .

Asimismo, el viudo de Nora Dalmasso apuntó contra otro de los ficales, Luis Pizarro, fiscal que lo mandó a juicio y por el que en 2022 fue declarado absuelto: “ Se ve que el fiscal ve muchas películas de ciencia ficción. Me trajo de Punta del Este, maté a mi mujer y volví a Punta. Es novelesco”.

Macarrón también se refirió a todo lo que tuvo que atravesar a nivel personal tras el dictamen de la justicia: “Me sometí a un juicio, porque soy inocente. Iba a dar la posibilidad de que siguieran investigando. Eso me provocó graves problemas de salud, cuatro stents en ese período. Sufrí alcoholismo y mi familia me contuvo. Hace cuatro años que no tomo alcohol. Hoy en día trabajo en mi consultorio normal".

Marcelo Macarrón en el juicio El viudo fue absuelto tal como lo pidió la querella y la fiscalía. Telam

El segundo en prestar declaración fue Facundo Macarrón, una de las principales víctimas del mal desempeño del trío de fiscales que apuntó contra su persona y lo señaló como posible responsable del crimen de su propia madre. “Me arruinaron la juventud y hasta me obligaron a ‘salir del closet’”, afirmó.

"No es fácil ser señalado como un matricida y que se revele mi orientación sexual frente a todo un país. Cuando me imputaron, había un claro condicionamiento a todos los testigos, amigos míos. Se insinuaba que por ser gay uno ‘tiende al delito’. Eso lo dijo un fiscal y su equipo de investigación", expresó el hijo de Nora Dalmasso.

Finalmente, Valentina Macarrón cerró las presentaciones ante el jury y lo hizo de forma virtual. La hija de la víctima recordó el paso de todos los fiscales en la causa: "Nosotros le dimos la confianza a Di Santo para que trabajara en casa. Estuvo 10 años con la causa y nunca llegó a la verdad. Jamás hubo pedido de disculpas".

En cuanto al fiscal Daniel Miralles, que estuvo de 2016 a 2017 e investigó un presunto crimen por encargo, Valentina declaró: "Recuerdo ir a la fiscalía. Nos abrimos de corazón y a la semana imputó a mi papá. Sólo porque no estaba en una foto, lo señaló".