6 de mayo de 2026 Inicio
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Revelan nuevos gastos millonarios de Manuel Adorni en el departamento de Caballito

El contratista Matías Tabar afirmó que el jefe de Gabinete pagó $14 millones en efectivo y sin factura por trabajos de carpintería en el inmueble, ubicado sobre la calle Miró.

Vanesa Petrillo
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Vanesa Petrillo
El jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pagó $14 millones por trabajos de carpintería en su departamento del barrio porteño de Caballito, que se trata del inmueble bajo la lupa del fiscal Gerardo Pollicita debido a las notas periodísticas, que advirtieron presuntas irregularidades en su compra, por un supuesto préstamo no bancario a nombre de dos jubiladas que aseguraron que no conocían al funcionario.

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Fuentes judiciales confirmaron a C5N que el contratista Matías Tabar afirmó ante la Justicia que Adorni abonó $14 millones en efectivo y sin factura a principios de 2026, en concepto de labores de carpintería en su departamento ubicado sobre la calle Miró. En este marco, aseguró que los trabajos estuvieron relacionados a un comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa para comedor diario, un vajillero, rack para TV, una mesa consola y un espejo.

La revelación se produjo después de que Tabar remarcara frente a Pollicita que el ministro coordinador, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei, le pagó u$s245.000 "en efectivo y sin factura" por arreglos "totales e integrales" en su casa del country Indio Cuá. En este marco, detalló que abonó u$s55.000 en 2024 y el resto en 2025. Además, precisó que la obra duró 10 meses.

Manuel Adorni
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El responsable de las refacciones en la casa de Exaltación de la Cruz aportó una carpeta con fotos del antes y el después de la casa, facturas por las compras realizadas y una lista de las personas que trabajaron allí. Además, de forma voluntaria, dejó el celular y la clave del mismo a disposición de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

Pollicita había citado al contratista para determinar cuánto dinero pagó el jefe de Gabinete por renovar la casa que compró a fines de 2024. En tal sentido, Tabar agregó que Adorni alquiló una casa en el mismo country por u$s13.000, mientras se realizaban las obras del piso de la casa, el baño, la cocina, el quincho y la pileta.

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