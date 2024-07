Caso Loan: tras la ronda de indagatorias, la Justicia sigue sin pistas firmes

Nuevo allanamiento en la casa de Francisco Méndez, el expolicía detenido que participó en la búsqueda de Loan

Por otra parte, efectivos de la Policía Federal llevan a cabo este sabado un allanamiento en la casa de Francisco Méndez, el expolicia detenido que participó en la búsqueda del niño de 5 años y tenía un vínculo muy estrecho con el comisario del pueblo, Walter Maciel, también apresado.

"Acaba de comenzar un allanamiento en la casa de Francisco Amado Mendez, el policía retirado que participó de la búsqueda de Loan ese jueves 13 de junio. Una persona con estrechos vínculos con el excomisario Walter Maciel. Acaba de llegar la brigada de la Policía Federal a la vivienda. Está su familia en el interior", informó el periodista de C5N Adrián Salonia en el programa Bien de Sábado.

Del procedimiento, que ya llevan casi tres horas, también participan perros rastreadores pertenecientes a la división de canes de la Policía Federal. "Un operativo sorpresivo que no se esperaba en la casa de Méndez", reveló el periodista.

Durante su indagatoria ratificó que Laudelina, tía del menor, la invitó a ella y a su marido Carlos Pérez al almuerzo, durante el cual no hubo problemas, pero que el conflicto se presentó cuando un grupo fue al naranjal. "Viene Laudelina porque recibe un llamado y me avisa que se iba porque el marido le avisó que Loan quiso venir con su papá y no había llegado", explicó.

Embed - ALLANAN la casa de Francisco MÉndez, el expolicía detenido que participó en la BÚSQUEDA de LOAN

Otro de los que prestó declaración indagatoria esta semana fue el comisario Walter Maciel. Fue ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, tras casi ocho horas de declaración en el Juzgado Federal de Goya. Según trascendió, habría apuntado sus sospechas contra Laudelina, la tía del menor, y su pareja, Antonio Benítez.

En cuanto a la indagatoria de Maciel, el periodista de C5N, Diego Gabriele indicó: "Harán especial énfasis en la falsa aparición de Loan. Suponen una ventana dónde puede existir una parte activa de Maciel en algún daño físico a Loan, en un tiempo determinado donde el excomisario se fue con la novedad de que encontraron al niño, y vuelve con la noticia de una falsa alarma de una cámara térmica de un drone".

Tras las declaraciones de los ocho detenidos, para la próxima semana se espera la indagatorias de distintos funcionarios provinciales que pueden aportar datos a la causa. Aunque aun no salió la citación formal por parte de la jueza Pozzer Penzo, se aguarda el testimonio del funcionario gubernamental Rafael Miranda. Es señalado como la persona que trasladó a Laudelina Peña, la tía del menor, en un vehículo el día de su declaración. Además, se desempeñaría el rol de secretario privado y chofer del gobernador Gustavo Valdés.

En tanto, está la expectativa de la citación a testimonial de Diego Pellegrini, el senador de Corrientes, involucrado en el caso Loan también por la tía del nene, presa por la sustracción y ocultamiento de su sobrino y que ha dados múltiples versiones de lo sucedido.

De todas formas, la investigación avanza sin ningún tipo de certezas para la familia de Loan, que se encuentra sumida en una profunda angustia. Por su parte, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo volvió a dictar el secreto de sumario por 10 días en la causa.

En este marco, familiares y vecinos de Loan realizarán este sabado una nueva marcha para pedir justicia y la aparición con vida del niño de 5 años. Se llevará a cabo desde las 15 en la casa del menor y se espera que sea masiva.

Fernando Burlando salió al cruce de Gustavo Valdés: "Caranchos son los que llevan una testigo falso"

El abogado Fernando Burlando, que representa a la madre de Loan Danilo Peña, cruzó duramente al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que se desligó de toda responsabilidad en la investigación por la desaparición del menor de cinco años que es buscado desde el 13 de junio.

"No tenemos nada que ver, como pretenden instalar algunos caranchos de la política", expresó el mandatario provincial este viernes en conferencia de prensa, en la que mencionó que existe un "aprovechamiento político" del caso para intentar adelantar las elecciones en la provincia.

A partir de ese calificativo, el letrado le respondió a Valdés: "Caranchos son los que plantan pruebas y en este caso son Codazzi y Pellegrini, que está muy vinculado a él".

Laudelina Peña acusó a su primer abogado, José Fernández Codazzi, de haberla amenazado para que instale la versión de un accidente en el que Loan habría muerto y luego enterrado. En tanto, Diego Pellegrini es el senador provincial que acompañó a la mujer y a su hija Macarena a declarar a la Fiscalía.

Embed - FERNANDO BURLANDO salió al cruce de GUSTAVO VALDÉS: "Si tenés algo que DECIR, decilo de FRENTE"

"Me da la sensación que un tipo que no da nombres es un tipo que está todo cagado. Estaría bueno, si menciona caranchos, que diga quiénes son los caranchos... Si vos tenés que decir algo Valdés, decilo de frente", apuntó.

En ese sentido, manifestó: "Lo que vimos hasta el día de hoy es que los caranchos son los que pretendieron plantar pruebas, inventar, la interferencia y obstrucción del secreto de sumario, la Justicia que no hacía lo que tenía que hacer. Esos son los caranchos".

Además, le envió un mensaje a Valdés: "Pasó en Corrientes, Loan desapareció en Corrientes. La Justicia de la provincia fue un desastre. Tenga autocrítica, señor gobernador". "¿Se puede tratar tan fríamente una situación para plantar pruebas, una coartada nefasta e infantil y usted levantar la bandera del éxito de la investigación? Póngase en el lugar de esta familia", añadió.

"¿Cómo vas a confiar en un tipo que lleva a una testigo falso, a mentir, que le dan guita, que utiliza un senador, que el senador aprieta a la gente?", concluyó.

Caso Loan: piden la indagatoria del gobernador Gustavo Valdés

En el marco de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el menor de 5 años que es buscado desde el 13 de junio en Corrientes, solicitaron la declaración indagatoria al gobernador Gustavo Valdés, al senador provincial Diego Pellegrini y al exabogado de Laudelina Peña, José Fernández Codazzi.

La presentación fue realizada por Gustavo Vera, titular de la fundación La Alameda, quien pidió que se investigue una posible trama de encubrimiento de una red de trata en el marco de la investigación de la desaparición del niño.

El pedido amplía la presentación que se realizó en el juzgado federal de Goya el pasado 11 de julio en la que se indicó: "El jueves 27 del corriente, el senador Diego Pellegrini se habría comunicado con un concejal de la localidad de Goya, Guillermo Córdoba, para que organice un asado con referentes políticos de la agrupación Peronistas con Valdés".

En base a ese episodio, La Alameda pide que se cite a declarar a todos los comensales que participaron de ese asado, en lo que consideran "una virtud de presunta maniobra distractiva y obstructiva de la investigación".

Embed - CASO LOAN: piden la INDAGATORIA del gobernador VALDÉS

En comunicación con C5N, Gustavo Vera señaló que, en el mencionado almuerzo, "el gobernador de Corrientes llamó a Pellegrini, este se levantó raudamente del asado y se va y le dice a todos los comensales presentes de que le encargó un trabajo".

Además, solicitan que se cite a declarar al gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, como así también a los fiscales provinciales que tomaron la denuncia de Laudelina, los doctores Cesar Sotelo y Gustavo Robineau.

También se incluye el pedido de declaración para el abogado Codazzi a quien Laudelina denunció que la amenazó y la indujo a realizar esa denuncia, a la cual habría sido llevada a realizarla en el vehículo del senador Diego Pellegrini.

Laudelina Peña, tía de Loan, denunció ante la Fiscalía que el nene había muerto atropellado y enterrado por María Victoria Caillava y su esposo Carlos Pérez. Sin embargo, luego se retractó y sostuvo que instaló esa teoría "apretada" por su primer abogado, José Fernández Codazzi.

Tensión e incidentes frente al juzgado de Goya

Los vecinos de Goya marcharon este viernes frente al Juzgado Federal donde prestaba declaración el comisario detenido Walter Maciel y se vivieron momentos de tensión en reclamo de justicia por Loan Peña.

En el programa El Diario en C5N, el periodista Diego Gabriele relató cómo fue en aumento el enojo de la localidad correntina que exige que aparezca Loan, quine fue visto por última vez el 13 de junio.

Los incidentes comenzaron alrededor de las 19, mientras el comisario Walter Maciel, uno de los detenidos en el marco de la causa, se encontraba declarando en la dependencia judicial ante las autoridades.

Embed - 36 días sin LOAN: MÁXIMA TENSIÓN frente al juzgado de GOYA

El sospechoso, que es el primero que se presenta a indagatoria de manera presencial, arribó al lugar cerca del mediodía, al rededor de las 13.05, y comenzó a dar su versión de los hechos a las 16. El excomisario llegó custodiado por la PFA hasta el despacho de la jueza para la indagatoria. Su accionar fue clave en el caso ya que se lo acusa de haber plantado el botín embarrado en el campo ubicado enfrente de la casa de Catalina Peña.

Además, su situación se complicó cuando dos policías locales declararon ante la Justicia que los obligó a poner horarios falsos en el libro de actas. Maciel aseguró: "Puedo ser un mal policía pero no integro una red da trata", sobre su acusación de encubrimiento de la desaparición del menor de 5 años.