Caso Loan: Victoria Caillava declaró que quedó apuntada por ser informante de la Policía Federal

Durante su indagatoria ratificó que Laudelina, tía del menor, la invitó a ella y a su marido Carlos Pérez al almuerzo, durante el cual no hubo problemas, pero que el conflicto se presentó cuando un grupo fue al naranjal . "Viene Laudelina porque recibe un llamado y me avisa que se iba porque el marido le avisó que Loan quiso venir con su papá y no había llegado", explicó.

"Recibo un llamado de la abuela Catalina y me dice no aparece el muchachito. '¿No se habrá subido a tu camioneta?' Le digo 'imposible porque mi marido siempre cierra con llave'. Igual revisamos y avisamos que no estaba", detalló sobre el momento previo a que se retire del lugar junto a Pérez.

Entonces señaló que fue quien dio aviso a la Policía: "Llamo a la Policía y me dicen 'le paso su número a Torres'. Me llama Torres y le pedí que vayan lo antes posible y avisen a bomberos que ayuden en la búsqueda. Cargamos abrigo y agua y fuimos al campo".

Sobre la jornada siguiente, explicó que tenía turno con una médica que atiende en Corrientes y partieron por la mañana muy temprano. "Dicen que lavamos la camioneta y viajamos, pero no era así. Mi marido llama al comisario a pedir seguridad, porque yo tenía miedo. Nosotros pedimos llevar nuestro vehículo para que quede secuestrado y así estar más seguros", detalló respecto al audio que Pérez le mandó a Maciel antes de quedar detenidos.

Almuerzo familiar caso Loan, sospechosos

"No nos opusimos a nada y por eso de buena fe fuimos avisando los movimientos por si nos necesitaban. No cabe en mi cabeza como se dijo secuestrar a un niño o atropellarlo", señaló sobre una de las hipótesis que se manejan en el caso.

Sin embargo, Caillava sorprendió cuando sostuvo que quedó involucrada por ser informante de la Policía: "Siento que soy la única idiota del pueblo que colabora con la Policía Federal de Goya y Buenos Aires para que se descubra quién vende droga en el pueblo".

"Se aprovecharon de las situaciones y todo eso se puede comprobar. Nuestra camioneta no paró en el camino, jamás lo tuvimos a Loan. Yo cometí el error de decirle a mi marido de dejar nuestros vehículos como estaban en la comisaría. Siento que lo dejé en la boca del lobo", añadió.

En ese sentido, aseguró: "Estamos encerrados injustamente. Somos inocentes. Personas de bien que aportamos y pagamos todos los impuestos, trabajo de bien, nunca tuvimos problemas con la justicia".

Por último, apuntó contra Benítez, Millapi y Ramírez, quienes fueron señalados como los adultos que llevaron a los chicos a buscar frutas: "Pensé que se perdió pero dudaba porque no pudo haber caminado tanto y sentía bronca con los adultos que no lo cuidaron. Eran tres y por descuido de esas personas estamos personas inocentes acá". Y agregó: "Lo único raro que vi en ese almuerzo, (fue que) Benítez no habló en toda la mesa".

Sobre la hipótesis del accidente planteada por Laudelina, manifestó: "Me sorprendió porque no atropellamos a nadie, no tuvimos a Loan en nuestra camioneta ni el auto, pienso que está encubriendo a su y no entiendo por qué me acusa a mí".