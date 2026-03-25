Caso Liam Payne: excarcelaron a los dos acusados de proveerle cocaína al exOne Direction

El cantante murió en 2024, mientras se hospedaba en un hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo y atravesaba una grave crisis de salud mental, agravada por un consumo problemático de sustancias.

Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, los dos hombres imputados por haberle vendido cocaína a Liam Payne, el excantante de One Direction que murió en Buenos Aires en 2024, fueron excarcelados por disposición de la jueza Karina Andrade, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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El 16 de octubre de 2024, Payne se encontraba alojado en una habitación del Hotel CasaSur del barrio porteño de Palermo, en medio de una crisis de salud mental y un policonsumo problemático de varias sustancias. En ese contexto, cayó por la ventana de su cuarto y murió al impactar contra el suelo. Hasta el momento se desconoce si fue un accidente por su estado narcótico o si se trató de un suicidio consciente.

Por el hecho, la Justicia imputó a tres personas. Además de Paiz y Pereyra, otro de los apuntados fue Rogelio Luis Nores, quien fue acusado de abandono de persona seguido de muerte en concurso ideal con suministro y facilitación de estupefacientes. Nores se encargaba de acompañar constantemente al artista británico durante su visita en Buenos Aires.

Por su parte, Paiz y Pereyra solo fueron imputados por suministrarle la cocaína a Payne. Mientras Pereyra era un empleado del hotel, Paiz es apuntado como la persona a la que se le compró la sustancia ilícita. Sin embargo, ellos dos fueron excarcelados.

La decisión de la jueza llegó poco después de que la Justicia porteña se quedara con la causa, tras una decisión que cerró un extenso conflicto de competencia que enfrentó a la Justicia nacional y local sobre quién debía llevar el caso tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del pasado 11 de marzo.

Harry Styles compartió su dolor por Liam Payne: "Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a vos"

El cantante británico Harry Styles remarcó que "es difícil perder cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a vos en tantos aspectos", y reveló que tuvo una crisis existencial sobre su forma de vivir tras la muerte de su compañero de One Direction Liam Payne.

"Creo que hubo un período cuando él falleció en el que realmente me costó reconocer lo extraño que es que la gente se apropie, de alguna manera, de parte de tu dolor", señaló el intérprete de Harry's House (2022) a The Guardian.

image Harry Styles en el velorio de Liam Payne.

Styles describió a Payne como "alguien con el corazón más bondadoso que solo quería ser grande". El joven artista fallecido de 31 años se había consolidado como solista del género musical R&B en Estados Unidos y Reino Unido luego de su paso por la boyband entre 2010 y 2015.

"Empecé a decirme: '¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?'", se sinceró el británico sobre la crisis que le generó la partida de su amigo. "La mejor manera de honrar a tus amigos fallecidos es viviendo la vida al máximo. Se trató de una persona muy especial y estoy muy triste", concluyó.