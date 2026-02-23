23 de febrero de 2026 Inicio
Detuvieron a tres chilenos que desvalijaban departamentos en Palermo

Tienen 24, 27 y 36 años y fueron arrestados en las inmediaciones del predio del Ceamse. Dos de ellos habían ingresado ilegalmente a la Argentina.

Los tres ciudadanos chilenos detenidos.

Tres ciudadanos de nacionalidad chilena fueron detenidos acusados de desvalijar departamentos en el barrio porteño de Palermo. Las autoridades les secuestraron elementos y advirtieron que dos habían ingresado ilegalmente a la Argentina.

El Idecba expuso la canasta básica porteña de enero.
CABA: cuánto necesitó una familia para ser considerada de clase media en enero

El personal de la Comisaría Vecinal 14B recibió una alerta sobre un robo en un edificio ubicado sobre la calle Soler al 600, donde los implicados, de 24, 27 y 36 años huyeron en un automóvil Toyota Yaris. En este marco, la Policía los persiguió hasta que los delincuentes abandonaron el vehículo en Amenábar al 100, continuaron la huida a pie en diferentes direcciones y luego fueron arrestados en las inmediaciones del predio del Ceamse.

En tal sentido, las autoridades secuestraron $1.199.500, u$s106 y €60, 20 tarjetas de crédito, un bolso gris, una mochila negra, un morral, dos notebooks, 12 perfumes, siete relojes, una consola de videojuegos, un celular de alta gama y cuatro botellas de whisky que tenían los delincuentes.

Palermo secuestro elementos
Las autoridades secuestraron elementos tras las detenciones.

En tanto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 60 intervino en el caso, dispuso las capturas de los tres extranjeros y caratuló los hechos como robo bajo la modalidad ausencia de moradores.

Los investigadores también constataron que el grupo tenía antecedentes por robo, violación de la propiedad y desacato, al tiempo que dos de ellos ingresaron a la Argentina de manera ilegal y tendrían vínculos con un hecho ocurrido en Lafinur al 3100.

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre que entró a robar marihuana en una casa donde había más de 100 plantas

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre que entró a robar una vivienda en Parque Chacabuco y, durante el procedimiento, encontró un vivero con más de 100 plantas de marihuana dentro de la propiedad. Ahora se busca al dueño de la casa.

El hecho ocurrió días atrás, cerca de las 2:30, cuando personal policial fue desplazado ante un aviso que alertaba por personas extrañas en el techo de una casa de la calle Pumacahua al 1000, cuyo propietario no se encontraba en el lugar.

Al arribar, los oficiales tomaron contacto con un vecino denunciante, quien habilitó el acceso al inmueble.

Ya en el interior, al llegar al fondo y subir por las escaleras hacia la terraza, los efectivos se encontraron con 87 plantas de marihuana y, en un cuarto lindero, un espacio similar a un invernadero con luces de calor; se hallaron otras 22 plantas, totalizando así 109.

En la terraza, el personal detuvo al imputado, quien tenía una tijera en sus manos y manifestó que había ingresado por el techo con el objetivo de sustraer varias plantas al propietario de la vivienda.

