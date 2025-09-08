¿Vuelve One Direction? Una foto viral generó ilusión en redes sociales por una posible reunión La banda británica llegó a su fin en 2016 y la inesperada muerte de Liam Payne dejó a los fanáticos atentos a cualquier pequeño guiño de los exintegrantes.







One Direction ﻿rompió los corazones de los fans tras separarse. Redes sociales

La banda británica One Direction quedó en boca de todos los fanáticos luego de lo que fue la inesperada muerte de Liam Payne en Argentina, lo que provocó que muchas personas se expresen en redes sociales para pedir por el regreso del grupo y ahora recibieron un impensado guiño.

De un momento a otro, un hombre se encontró a los cantantes Louis Tomlinson y Zayn Malik en un lugar y se tomó algunas fotografías junto a ellos. Así, las imágenes no tardaron en hacerse virales en redes sociales, lo que provocó la euforia de quienes fueron fans de One Direction, ya que se trató de algo totalmente inesperado.

Y eso no fue lo único, sino que Zayn comenzó a seguir a Louis en Instagram y esto también dio mucho que hablar, ya que apenas sigue a 15 cuentas en su perfil oficial. Todo esto no hizo más que generar furor entre los internautas y se deberá esperar para ver si hay alguna reacción de Harry Styles o Niall Horan.

Louis Tomlinson Zayn Malik One Direction Louis Tomlinson y Zayn Malik fueron vistos muy cerca en un mismo lugar. Redes sociales Tras estar activos entre 2010 y 2016, One Direction consiguió múltiples récords en la música y consiguieron millones de fanáticos a lo largo de todo el mundo, mientras que la separación y posterior muerte de Liam Payne provocó una tristeza generalizada que no parece tener cura. Por eso, un breve reencuentro o lanzamiento del grupo podría ser un gran alivio para toda esta gente sin consuelo.

Katy Perry llegó a Argentina y se la jugó políticamente: ¿eligió peronismo o liberalismo? La cantante estadounidense Katy Perry llegó a Argentina y se la jugó políticamente, ya que eligió entre el peronismo y el liberalismo durante una noche en la que todavía se contaban los votos de las elecciones bonaerenses que terminaron con el triunfo de Fuerza Patria.