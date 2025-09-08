IR A
¿Vuelve One Direction? Una foto viral generó ilusión en redes sociales por una posible reunión

La banda británica llegó a su fin en 2016 y la inesperada muerte de Liam Payne dejó a los fanáticos atentos a cualquier pequeño guiño de los exintegrantes.

De un momento a otro, un hombre se encontró a los cantantes Louis Tomlinson y Zayn Malik en un lugar y se tomó algunas fotografías junto a ellos. Así, las imágenes no tardaron en hacerse virales en redes sociales, lo que provocó la euforia de quienes fueron fans de One Direction, ya que se trató de algo totalmente inesperado.

Y eso no fue lo único, sino que Zayn comenzó a seguir a Louis en Instagram y esto también dio mucho que hablar, ya que apenas sigue a 15 cuentas en su perfil oficial. Todo esto no hizo más que generar furor entre los internautas y se deberá esperar para ver si hay alguna reacción de Harry Styles o Niall Horan.

Louis Tomlinson Zayn Malik One Direction
Tras estar activos entre 2010 y 2016, One Direction consiguió múltiples récords en la música y consiguieron millones de fanáticos a lo largo de todo el mundo, mientras que la separación y posterior muerte de Liam Payne provocó una tristeza generalizada que no parece tener cura. Por eso, un breve reencuentro o lanzamiento del grupo podría ser un gran alivio para toda esta gente sin consuelo.

