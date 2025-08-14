14 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El exmarido de Julieta Prandi fue trasladado a la cárcel donde están los rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa

Claudio Contardi, sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado, fue trasladado a la Alcaidía Departamental N°3. Su nuevo abogado, Fernando Sicilia, pidió la prisión domiciliaria.

Por
El exmarido de Julieta Prandi fue trasladado a la cárcel donde están los rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa
X @mauroszeta

El pedido de la prisión domiciliaria es porque se convirtió en padre hace dos meses 

Claudio Contardi ya cumple su condena de 19 años por abuso sexual agravado contra su expareja, la modelo Julieta Prandi, en la misma dependencia donde están detenidos el grupo de rugbiers condenados por la muerte de Fernando Báez Sosa en 2020.

Julieta Prandi hizo su descargo en Instagram.
Te puede interesar:

El primer posteo de Julieta Prandi luego de la condena a Claudio Contardi: "No soy tu presa"

Se trata de la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, ubicada en las afueras de La Plata, la cual se caracteriza por funcionar con un régimen cerrado de modalidad moderada y que cuenta con dos pabellones separados, uno para hombres y otro para mujeres.

Tras el fallo judicial, Contardi fue trasladado hacia la Alcaidía Departamental de Campaña, donde trasncurrió la noche en la DDI de Zárate-Campana. Tras ser examinado por un médico legista, quedaba a la espera de elegir el lugar donde iba a ser trasladado. En un principio se manejó la posibilidad que sea en un pabellón para violadores de la Unidad Penitenciaria N°41 en Campana. Sin embargo, ya fue trasladado a La Plata.

Durante la madrugada de este jueves, un móvil de traslado del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) llevó al empresario gastronómico hasta la Alcaldía N° 3, mismo establecimiento donde están los ocho condenados por el crimen del estudiante de abogacía, cometido en enero de 2020 en Villa Gesell.

Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi, recibieron prisión perpetua, mientras que los tres restantes, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi, recibieron 15 años de condena como “partícipes secundarios”.

El nuevo abogado de Claudio Contardi pidió prisión domiciliaria

Luego de conocerse la condena, Claudio Contardi cambió de abogado, y Fernando Sicilia, aseguró que “lo primero” que iba a pedir era su libertad, y “en segundo término, conocer los motivos por los cuales no pudo acceder al juicio por jurado”.

Sin embargo, lo primero que hizo fue presentó ante la Justicia un recurso de habeas corpus donde pidió la prisión domiciliaria de Contardi. “No solo con la detención en un establecimiento penitenciario se agrava ilegítimamente la detención de mi representado, sino que también inserta en una grave vulnerabilidad a su grupo familiar”, se lee en el escrito al que accedió Infobae.

En su justificación, el letrado explica que el empresario fue padre recientemente: “Sobre la situación particular de Claudio Raúl Contardi, podemos decir que es padre de tres hijos y una recién nacida el día 19 de julio de 2025″.

“Su pareja y madre de su hija está pasando por una fuerte depresión y no puede sostener a su hija que es una recién nacida que ha estado internada por su complejo estado de salud y que requiere cuidado constante de sus padres. Al no estar el señor Contardi en la casa, su pareja debe luchar contra su cuadro de depresión y la recién nacida”, indicó. En ese sentido, el letrado pidió a los magistrados que en este caso “la perspectiva de género y los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La actriz y conductora contó el calvario que vivió.

Josefina Pouso confesó que vivió el mismo calvario de Julieta Prandi: "Mis hijas me salvaron"

play

Video: así trasladaron al exmarido de Julieta Prandi a una comisaría tras ser condenado

play

El biógrafo de Javier Milei puso en duda la denuncia y la condena contra el exmarido de Julieta Prandi

Claudio Contardi fue condenado por la Justicia.

Condenaron al exmarido de Julieta Prandi: con quiénes compartiría la cárcel

El Servicio Penitenciario decidirá la ubicación final de Contardi.

La primera foto de Claudio Contardi detenido tras ser condenado a 19 años de cárcel

play

Julieta Prandi, tras el veredicto a su exmarido por abuso sexual: "Hoy empiezo a vivir"

Rating Cero

¿Cuál es la película animada que arrasa en Netflix y le da un giro inesperado al concepto de villano?.
play

Ni tan buenos ni tan malos: cuál es la película animada que es furor en Netflix y reconvierte el concepto de villano

Tren bala, un super estreno de 2022 que ya está disponible en Netflix y podés disfrutar en el mes de agosto 2025.
play

Tren Bala: cómo es la película que protagoniza Brad Pitt y ahora podés ver en Netflix

¿Así era la historia de las cigüeñas?, con humor, aventuras y un giro inesperado a la clásica leyenda, llegó a Netflix una opción para toda la familia.
play

¿Así era la historia de las cigüeñas? Esta película es ideal para ver en familia, llegó a Netflix y divierte a todo el mundo

La actriz llegó a Mallorca acompañada de su nuevo novio, el coach espiritual Jim Curtis.

Coach espiritual: quién es el nuevo novio de Jennifer Aniston y por qué sorprende a todos

Juli Poggio fue noticia por opinar de la pobreza mundial.

Juli Poggio compartió su solución para terminar con el hambre mundial y se viralizó

Estas reiteradas cancelaciones y pausas evidencian la complejidad y las variaciones de rumbo que Marvel Studios enfrentó en su intento de expandir su universo.

Estuvo a punto de aparecer en Infinity War, tenía producciones planeadas pero Marvel lo borró del mapa: qué superhéroe es

últimas noticias

La provincia de Buenos Aires restringe la circulación de camiones durante el fin de semana

La provincia de Buenos Aires restringe la circulación de camiones durante el fin de semana

Hace 12 minutos
Distintos trucos caseros para reutilizar el jabón de tocador, super faciles y prácticos.

En sus cuatro estados: cómo podés reciclar el jabón de tu casa sin importar su composición

Hace 12 minutos
play
¿Cuál es la película animada que arrasa en Netflix y le da un giro inesperado al concepto de villano?.

Ni tan buenos ni tan malos: cuál es la película animada que es furor en Netflix y reconvierte el concepto de villano

Hace 13 minutos
play
Tren bala, un super estreno de 2022 que ya está disponible en Netflix y podés disfrutar en el mes de agosto 2025.

Tren Bala: cómo es la película que protagoniza Brad Pitt y ahora podés ver en Netflix

Hace 13 minutos
Una opción versátil, económica y fácil de incorporar a las comidas diarias.

Un experto en longevidad reveló cuál es el superalimento que todo el mundo se puede permitir

Hace 13 minutos