Mark Wahlberg reveló que nunca podría trabajar en Marvel por un insólito motivo: cuál es

A pesar de haberse convertido en uno de los rostros más reconocidos de Hollywood este año, todavía no cedió a la tentación de interpretar a un superhéroe.

El actor Mark Wahlberg, conocido por su estilo directo y pragmático, habló recientemente sobre su notable distancia del universo cinematográfico de Marvel. Durante la premiere de su próxima película, Play Dirty (Juego sucio), celebrada en Los Ángeles el 1 de octubre de 2025, Wahlberg explicó a Entertainment Tonight las razones por las cuales es muy probable que el público nunca lo vea interpretando a un superhéroe de la Casa de las Ideas. Su enfoque en la elección de roles se mantiene alejado de las épicas de capa y máscara que dominan la taquilla actual.

Wahlberg detalló los motivos que lo mantienen al margen de las grandes franquicias de cómics, mostrando una preferencia por proyectos que se alinean más con su estilo interpretativo característico. Aun así, mencionó una oportunidad pasada dentro de DC Comics que estuvo cerca de concretarse, lo que demuestra que el mundo del cómic cinematográfico no le resulta completamente ajeno, aunque finalmente decidió no formar parte de él.

La franqueza de Mark Wahlberg sobre este tema evidencia un contraste en la industria, donde la mayoría de las estrellas buscan asegurar un lugar en estos universos multimillonarios. Al explicar su distancia con el UCM, reafirma su identidad profesional y sus preferencias artísticas. Esta postura indica que, a pesar de las mega-producciones que definen Hollywood, Wahlberg seguirá enfocándose en proyectos que le permitan mantener el estilo directo y singular que ha cultivado a lo largo de su carrera.

El actor Mark Wahlberg ofreció una confesión sincera y cómica que prácticamente cierra la puerta a su posible incursión en el Universo Cinematográfico de Marvel. Durante la premiere de su película Play Dirty (Juego sucio) en Los Ángeles, el 1 de octubre de 2025, Wahlberg abordó el recurrente rumor sobre si se enfundaría alguna vez en uno de los icónicos trajes de superhéroe, dando una respuesta categórica y cargada de humor.

La razón principal que expuso Wahlberg, y la que más repercutió en los medios, fue su aparente falta de confianza para lucir el vestuario ajustado y colorido de estos personajes. “No sé si tengo la confianza suficiente para salir del tráiler con uno de esos disfraces”, declaró a Entertainment Tonight, agregando un toque de humor a una decisión profesional que se aparta de la tendencia dominante en Hollywood de sumarse a las grandes franquicias de cómics.

Esta declaración deja en claro que la idea de portar un traje de spandex o una armadura frente a las cámaras constituye el principal obstáculo para el actor, aunque cuenta con amplia experiencia en roles de acción intensa. Si bien Wahlberg demostró a lo largo de su carrera su capacidad para asumir exigencias físicas, la estética y la naturaleza del cine de superhéroes de Marvel parecen no encajar con su personalidad ni con sus preferencias artísticas.

Aun así, el actor reconoció ser un admirador del género. Incluso reveló su película favorita dentro del cine de superhéroes, mencionando Iron Man y elogiando la actuación de Robert Downey Jr. como el epítome de lo que debe ser una cinta de calidad dentro de este universo, mostrando respeto por la franquicia desde su rol de espectador.

Su distancia con Marvel no implica que el actor no coqueteó con el género en el pasado. Recordó un papel relevante de DC Comics que estuvo muy cerca de interpretar: el de Robin en la película Batman Forever (1995), dirigida por Joel Schumacher. El rol terminó en manos de Chris O'Donnell, motivo por el que Wahlberg bromeó diciendo que "alguien esquivó una bala", en referencia a la polémica reputación que luego adquirió esa saga.

Wahlberg también subrayó que nunca persiguió activamente un papel dentro del género de superhéroes, indicando que su foco profesional se centra en otro tipo de proyectos. Su trayectoria se consolidó en thrillers de acción, dramas basados en hechos reales y comedias, lo que evidencia una elección deliberada de mantenerse al margen de los blockbusters de cómics.

En conclusión, la posibilidad de ver a Mark Wahlberg como un héroe de Marvel resulta prácticamente nula, al menos a corto plazo. Su honestidad al reconocer la falta de confianza para usar el vestuario, comentario aplaudido en redes sociales, y su preferencia por seguir caminos actorales propios, consolidan su imagen como una estrella que, por ahora, disfruta de las aventuras de superhéroes desde la butaca.