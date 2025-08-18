La actriz reveló que Mateo y Rocco, quienes reciben contención psicológica, "le tienen terror" al empresario y "ninguno quería volver a verlo". "Hoy están mucho más en paz sabiendo que no se puede acercar", afirmó.

Julieta Prandi afirmó que la condena a 19 años de cárcel que recibió su exmarido, Claudio Contardi, fue "un gran alivio" para Mateo (14) y Rocco (10), los hijos que tiene en común con el empresario, ya que los menores "le tienen terror a su padre" y ninguno quería revincularse con él.

Contardi se encuentra alojado en el penal de Melchor Romero y la Justicia le negó la prisión domiciliaria. "Parece mentira, pero el más chiquito siente un gran alivio desde que sabe que su padre biológico está preso. Porque ninguno de los dos quería volver a verlo, y además los dos le tienen terror", aseguró la conductora.

También señaló que el proceso judicial fue muy difícil para sus hijos, quienes han recibido acompañamiento psicológico a lo largo de los últimos cinco años. "Han pasado muchas instancias espantosas, donde fueron forzados un montón de entrevistas para revincularse cuando ellos mismos pedían por favor que no", señaló a Telenoche.

"El mayor tomó conocimiento de la carátula durante el juicio, lamentablemente, por más de que yo no haya comentado nada de qué se trataba la causa. Ellos creían una cosa y se enteraron de otra, y eso fue más duro de explicar y de contener", explicó.

Por otro lado, Prandi aseguró en LAM que sus hijos "hoy por hoy están mucho más en paz, sabiendo que (Contardi) no se puede acercar". En ese sentido, contó que "el único comentario" de su hijo menor "fue sumar su edad más los años de la condena" para saber cuántos años tendrá cuando su padre recupere la libertad. "Dijo: 'Ah, entonces yo voy a tener 29', y suspiró de alivio", remarcó.

"Le tienen miedo a su padre, mucho, así que para ellos es un alivio. Tendría que ser la persona que velara por su bienestar, pero nunca lo fue. Es un padre violento que no ha colaborado ni siquiera en la educación ni en los alimentos de sus hijos. Hoy por hoy, lejos están mejor", concluyó.

El duro pedido de los hijos de Julieta Prandi luego de la condena contra Claudio Contardi

Luego de que el empresario Claudio Contardi fuera sentenciado a 19 años de prisión por violencia de género y abuso sexual contra Julieta Prandi, la modelo y conductora reveló la contundente decisión que tomaron sus hijos Mateo y Rocco. Según informó Susana Roccasalvo en Implacables, los chicos quieren sacarse el apellido de su padre, algo que debe tramitarse por la vía legal.

"Ellos son libres, si quisieran verlo pueden hacerlo, nunca se los prohibí. Solo es su padre biológico, pero nunca se acercó ni hizo nada por proveer su educación, alimentos, cuidado. Es violento y mis hijos han contado eso", sostuvo Prandi.

De esta manera, el proceso legal para el cambio de apellido será un trámite formal. Una vez iniciada la causa, la Justicia evaluará el pedido teniendo en cuenta la edad y el deseo de los menores, que actualmente tienen 14 y 10 años.