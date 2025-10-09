Lali Espósito marca tendencia con un diseño que juega con el escote y toques de transparencia

La artista continúa su exitosa gira de su último disco y en un show en España deslumbró con su outfit.

Lali Espósito no para de crecer con su música, gracias a su exitoso álbum llamado NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA. Al mismo tiempo, la artista se mostró feliz en las redes sociales tras su show en España , en el mítico club Razzmatazz de Barcelona . "Que hermoso este sold out en Barcelona!! Que público! primera de tres fechas agotadas en ESPAÑA! GRACIAAS!", escribió la cantante, quien se subió al escenario con un outfit que causó furor .

Para la ocasión, la cantante y actriz eligió un vestido negro largo con transparencias y bordados en relieve, confeccionado en encaje y tul . La prenda combina una base ajustada con una capa superior más fluida, abierta al frente, que deja ver el escote profundo y un cinturón metálico en la cintura.

El estilismo se completó con sandalias negras de plataforma y accesorios discretos , entre ellos un collar plateado corto y varios anillos. El maquillaje destaca los labios en tono nude y un delineado definido, mientras que el pelo, suelto y con ondas marcadas, aporta movimiento y volumen al look. Un estilo sin dudas rockero, que sigue la línea estética de la artista .

La historia del nombre del gato de Lali

Hace dos días, la cantante estuvo invitada al podcast “La Pija y la Quinqui”, donde habló de varios temas relacionados a su carrera, su vida cotidiana y la actualidad argentina. Sin embargo, Lali sorprendió al revelar la historia detrás del nombre de su gato. Y es que cuando estaba hablando sobre cómo le gusta estar en un día tranquilo, Lali mencionó que le gusta estar acompañada de sus mascotas: “Tengo tres gatitos, Lupín, Villano y Pelusa”.

Marian, una de las conductoras, contestó en tono irónico: “¿Te puedes creer que si nos diesen un euro por cada persona que ha venido hoy al podcast y ha dicho que su gato se llama Pelusa, tendríamos dos euros?”. Pero a pesar de la risa inocente de ella, Lali le señaló la inspiración detrás del mote.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1974892776396411109&partner=&hide_thread=false "Mi gato se llama Pelusa porque así le decían a Diego Maradona"



Lali Espósito contó el origen del nombre de una de sus mascotas y aseguró: "Yo se que parece muy normal pero en mi corazón significa mucho".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/9LZCW4tpzK — Corta (@somoscorta) October 5, 2025

"Sí, pero te digo una cosa, el mío no se llama Pelusa porque es pelusita de pelo. Se llama Pelusa porque así le decían a Diego Armando Maradona cuando era niño”. Por último, destacó el impacto del astro futbolístico en su niñez: “Yo sé que parece muy normal el nombre Pelusa en un gato, pero para mi corazón significa mucho”.