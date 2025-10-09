IR A
IR A

Lali Espósito marca tendencia con un diseño que juega con el escote y toques de transparencia

La artista continúa su exitosa gira de su último disco y en un show en España deslumbró con su outfit.

El look con el que Lali sorprendió a sus fanáticos en España.

El look con el que Lali sorprendió a sus fanáticos en España.

Lali Espósito no para de crecer con su música, gracias a su exitoso álbum llamado NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA. Al mismo tiempo, la artista se mostró feliz en las redes sociales tras su show en España, en el mítico club Razzmatazz de Barcelona. "Que hermoso este sold out en Barcelona!! Que público! primera de tres fechas agotadas en ESPAÑA! GRACIAAS!", escribió la cantante, quien se subió al escenario con un outfit que causó furor.

La cantante compartió intimidades en el programa La Revuelta
Te puede interesar:

Lali Espósito reveló cuántas veces tuvo relaciones con Pedro Rosemblat y lo dejó sin palabras

Captura de pantalla 2025-10-07 113619

Para la ocasión, la cantante y actriz eligió un vestido negro largo con transparencias y bordados en relieve, confeccionado en encaje y tul. La prenda combina una base ajustada con una capa superior más fluida, abierta al frente, que deja ver el escote profundo y un cinturón metálico en la cintura.

El estilismo se completó con sandalias negras de plataforma y accesorios discretos, entre ellos un collar plateado corto y varios anillos. El maquillaje destaca los labios en tono nude y un delineado definido, mientras que el pelo, suelto y con ondas marcadas, aporta movimiento y volumen al look. Un estilo sin dudas rockero, que sigue la línea estética de la artista.

Captura de pantalla 2025-10-07 113643

La historia del nombre del gato de Lali

Hace dos días, la cantante estuvo invitada al podcast “La Pija y la Quinqui”, donde habló de varios temas relacionados a su carrera, su vida cotidiana y la actualidad argentina. Sin embargo, Lali sorprendió al revelar la historia detrás del nombre de su gato. Y es que cuando estaba hablando sobre cómo le gusta estar en un día tranquilo, Lali mencionó que le gusta estar acompañada de sus mascotas: “Tengo tres gatitos, Lupín, Villano y Pelusa”.

Marian, una de las conductoras, contestó en tono irónico: “¿Te puedes creer que si nos diesen un euro por cada persona que ha venido hoy al podcast y ha dicho que su gato se llama Pelusa, tendríamos dos euros?”. Pero a pesar de la risa inocente de ella, Lali le señaló la inspiración detrás del mote.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1974892776396411109&partner=&hide_thread=false

"Sí, pero te digo una cosa, el mío no se llama Pelusa porque es pelusita de pelo. Se llama Pelusa porque así le decían a Diego Armando Maradona cuando era niño”. Por último, destacó el impacto del astro futbolístico en su niñez: “Yo sé que parece muy normal el nombre Pelusa en un gato, pero para mi corazón significa mucho”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El look de Lali que causó furor en las redes sociales.

El look simple de Lali que fue furor en redes: un vestido gris ajustado

La vida de Flor Alvarez es digna de una serie o una película. 
play

De vivir en la calle a ser ovacionada en los escenarios: la historia de superación de Flor Alvarez

últimas noticias

Thiago Medina recibió el alta y dejó el hospital.

Video: Thiago Medina dejó el hospital un mes después del accidente con su moto

Hace 13 minutos
Guillermo Francos apuntó a Caputo y pidió responsabilidades claras en medio de la interna libertaria

Interna libertaria: Francos apuntó contra Santiago Caputo y pidió "responsabilidades claras"

Hace 20 minutos
Adrián Suar habló sobre el futuro de Mirtha Legrand.

Adrián Suar habló sobre el futuro de Mirtha Legrand en El Trece

Hace 27 minutos
Lionel Messi y Miguel Ángel Russo.

El emotivo mensaje de Messi por la muerte de Russo: "Mi más sentido pésame"

Hace 32 minutos
El glaucoma requiere un seguimiento médico.

Glaucoma: cómo avanza "el ladrón silencioso de la vista" y por qué es clave detectarlo a tiempo

Hace 1 hora