El duro relato del amigo de Julieta Prandi que la ayudó a escapar: "Nadie se imaginaba el calvario"

Sebastián Waizer brindó detalles de cómo asistió a la modelo para huir de su relación con Claudio Contardi, que fue condenado a 19 años por abuso sexual agravado. “Era reaccionar y tomar medidas”, contó.

Luego del veredicto del juicio a Claudio Contardi, el amigo íntimo de Julieta Prandi, Sebastián Waizer, relató cómo ayudó a la modelo a escapar de la relación con el empresario. Reveló que intervino y que la solución era reaccionar y tomar medidas para poder salvarla de esa situación.

El miércoles por la mañana, el Tribunal de Campana leyó el veredicto, el cual confirmaba la condena a Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima.

Ante una charla, logró hacer que Julieta salga “con lo puesto” de la casa que compartía con Conardi. “No podés estar un minuto en esa casa. Yo sentí que tiré una soga y se le transformó la cara”, indicó en una entrevista con LAM.

El testigo del juicio describió al hogar como “totalmente aterrador, bloqueado, frío y digitado por él”. Y agregó que “él se metió en su cabeza a un punto que ella corta la comunicación con la familia, sus amigos, sus colegas del espectáculo”.

“Nadie se hubiese imaginado que estaba viviendo un calvario, que se apagaba la cámara y le esperaba esta monstruosidad, de subir a un auto e irse a un cautiverio encerrada”, agregó.

Y detalló que, en ese momento, no había mucho para pensar: “En esas situaciones, no es una decisión premeditada, organizada. Es ‘vamos’. No hay mucho para analizar o reflexionar. Después vino lo legal, el asesorarse e informarse. En su momento, por supuesto, fue salir de ahí y armarse ella. Llevó mucho tiempo hasta que ella pudo empoderarse, enojarse, embroncarse y caer de lo que había vivido”.

Caso Julieta Prandi: la Justicia le negó la prisión domiciliaria a Claudio Contardi

Después de haber sido condenado a 19 años de prisión por el abuso sexual de Julieta Prandi, la Justicia rechazó el pedido de arresto domiciliario solicitado por Claudio Contardi. La solicitud había sido presentada este jueves por su nuevo defensor, el abogado Fernando Sicilia.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial resolvió no hacer lugar al hábeas corpus interpuesto, que buscaba su liberación inmediata. El Tribunal planteó que el reclamo debía tramitarse por las vías recursivas habituales y no mediante este mecanismo excepcional.

Claudio Contardi preso 13-08-25 X @mauroszeta

Sicilia fundamentó el hábeas corpus señalando que la detención de su cliente era “arbitraria e ilegal”, ya que la sentencia aún no estaba firme y no existía riesgo de fuga ni de entorpecimiento del proceso. También destacó que Contardi asistió voluntariamente a la lectura del veredicto, que siempre se presentó ante la Justicia y que no representaba un peligro para la denunciante ni para su entorno.

La defensa expuso además la situación familiar del condenado: padre de tres hijos y de una bebé nacida el 19 de julio de 2025, cuya madre atraviesa un cuadro de depresión. En ese marco, pidió considerar la perspectiva de género y los derechos de niñas, niños y adolescentes al evaluar la medida.

El exmarido de Julieta Prandi fue trasladado a la cárcel donde están los rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa

Claudio Contardi ya cumple su condena de 19 años por abuso sexual agravado contra su expareja, la modelo Julieta Prandi, en la misma dependencia donde están detenidos el grupo de rugbiers condenados por la muerte de Fernando Báez Sosa en 2020.

Se trata de la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, ubicada en las afueras de La Plata, la cual se caracteriza por funcionar con un régimen cerrado de modalidad moderada y que cuenta con dos pabellones separados, uno para hombres y otro para mujeres.

Tras el fallo judicial, Contardi fue trasladado hacia la Alcaidía Departamental de Campaña, donde trasncurrió la noche en la DDI de Zárate-Campana. Tras ser examinado por un médico legista, quedaba a la espera de elegir el lugar donde iba a ser trasladado. En un principio se manejó la posibilidad que sea en un pabellón para violadores de la Unidad Penitenciaria N°41 en Campana. Sin embargo, ya fue trasladado a La Plata.

Prandi Contardi Contardi seguirá detenido mientras dure el juicio en su contra y se conozca la sentencia. Redes Sociales

Durante la madrugada de este jueves, un móvil de traslado del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) llevó al empresario gastronómico hasta la Alcaldía N° 3, mismo establecimiento donde están los ocho condenados por el crimen del estudiante de abogacía, cometido en enero de 2020 en Villa Gesell.

Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi, recibieron prisión perpetua, mientras que los tres restantes, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi, recibieron 15 años de condena como “partícipes secundarios”.