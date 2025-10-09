9 de octubre de 2025 Inicio
El dolor de un hincha de River que fue al velorio de Miguel Ángel Russo: "Vengo a saludar a un tipo del fútbol"

El simpatizante se acercó a La Bombonera para despedir al entrenador del Xeneize, que falleció el miércoles a los 69 años. "Fue un luchador, murió de la misma enfermedad de mi mamá y papá, por eso sentí la necesidad de estar acá", señaló a la prensa. Además, la institución de Núñez envió una corona con flores.

Por
El hincha se acercó a la Bombonera con la remera de River. 

El hincha se acercó a la Bombonera con la remera de River. 

El mundo del fútbol despide al ex entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, que falleció el miércoles a sus 69 años tras luchar contra un cáncer de vejiga y de próstata. Los homenajes al DT no distingue colores ni rivalidades: un hincha de River se acercó al velorio del DT, que se lleva a cabo en la Bombonera, para despedirlo y transmitirle su respeto. "Vengo a saludar a un tipo del fútbol", señaló a la prensa, previo a retirarse entre aplausos por parte de los simpatizantes xeneizes.

Riquelme y el plantel de Boca despidieron a Miguel Ángel Russo.
Video: así llegó Riquelme junto al plantel de Boca a despedir a Russo

"Russo fue un ejemplo para el fútbol. Espero que los hinchas de Boca lo entiendan. No es una provocación ni nada. Vengo de llevar a mi hija al colegio, vivo cerca y dije le voy a llevar flores porque se lo merece", señaló el hincha que llevaba puesta la camiseta suplente del Millonario.

Ante la consulta de los motivos que lo llevaron a acercarse a la Bombonera, el hombre volvió a rescatar la "lucha" de Miguel, que falleció "de la misma enfermedad de mi mamá y papá". "Lo vi luchar y yo sabía como estaba porque lo sufrí", agregó.

En el mismo sentido, aclaró que no dudo en acercarse a la Bombonera con la camiseta de River y no tuvo miedo de que se generan problemas: "La gente de Boca no es como dicen. Yo no vengo a provocar. Hay que ser vivo y quise despedir a Russo".

River, presente en el velorio de Russo en La Bombonera

Después que el plantel hiciera un minuto de silencio en el River Camp, el Millonario se hizo presente en el velorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera. La dirigencia Millonaria envió una corona de flores para despedir al entrenador, con el detalles de flores azules y amarillos.

Corona Miguel Ángel Russo River
