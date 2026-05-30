Tras una semana de búsqueda, encontraron sin vida a Agostina Vega

El cuerpo de la adolescente de 14 años fue ubicado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, lugar donde se realizaban los rastrillajes. El principal sospechoso, Claudio Barrelier, está detenido. Se espera una conferencia de prensa a cargo del fiscal Raúl Garzón para brindar detalles del hallazgo.

Una semana después de que se denunciara su desaparición, fuentes judiciales informaron que el cuerpo de Agostina Vega fue hallado sin vida este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, a las afueras de la ciudad de Córdoba, donde en las últimas horas se habían intensificado los rastrillajes. La última persona en verla había sido Claudio Gabriel Barrelier, de 31 años, quien tiene antecedentes por privación ilegítima de la libertad y fue detenido tras una serie de contradicciones en su declaración sobre los hechos.

El operativo de búsqueda que se realizaba hacia el sureste de Córdoba Capital se pausó y, tras los bruscos movimientos de la investigación en las últimas horas, el fiscal Raúl Garzón convocó a una conferencia de prensa desde Tribunales 2 a las 18:30, de la que participará el Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros. Estarán presentes también el jefe de la Policía de la provincia, Marcelo Marín, y el abogado de la familia de Agostina, Carlos Nayi.

Horas antes, el abogado Jorge Sánchez del Bianco, que defendía al detenido, dejó de representar a Barrelier. Según informó el periodista Diego Gabriele en C5N, esto ocurrió a pesar de que "el abogado había negado que fuera a renunciar, aún tomando conocimiento de que Agostina hubiera entrado a la casa de Barrelier".

"Hay diferencias técnicas en lo que se entiende que puede configurar la estrategia de defensa. Barrelier nunca le contó la verdad a su abogado y va mintiendo, así como va mintiendo en la investigación", señaló Gabriele . "Un abogado no puede defender a una persona si le miente, ahí están las diferencias técnicas", aclaró Gabriele.

La madre de la menor, Melisa Heredia, fue trasladada en las primeras horas de la tarde del sábado en una ambulancia desde su domicilio, en barrio General Mosconi, a un hospital de la ciudad de Córdoba en donde se encuentra internada, luego de sufrir un cuadro de deshidratación, en un marco de incertidumbre, horas antes del hallazgo.

"La trasladaron porque tenía un cuadro de deshidratación y no podían tratarla en el domicilio. Ahora nos van a decir en el hospital la causa, pero ella es celíaca. La van a evaluar", explicó su padre, Miguel, en diálogo con los medios.

Claudio Barrelier, el principal sospechoso

Barrelier había negado todo el fin de semana haber tenido contacto con Agostina, pero el remisero que transportó a la menor hasta su zona de residencia declaró que el sospechoso la recibió, pagó el viaje y caminó dos cuadras con ella. Solo entonces, el hombre de 31 años reconoció que la adolescente estuvo unos minutos con ella y se fue en un auto rojo. En su tercera declaración, había afirmado que la chica se fue con otro joven.

Las amigas de Agostina aportaron que en el último audio que les envió les había dicho que iba a encontrarse con "el novio" de su mamá para buscar una "sorpresa", una frase que para el equipo de investigación podría demostrar que fue engañada para concretar un encuentro que terminó con su desaparición. La madre negó el vínculo sentimental con Barrelier.

Claudio Barrelier Claudio Gabriel Barrelier, detenido por la desaparición de Agostina Vega, la menor que apareció sin vida en un descampado de la ciudad de Córdoba. Redes sociales

Las últimas imágenes de Agostina Vega con vida

Los investigadores allanaron la casa del detenido, ubicada en Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico, cercano al centro de la capital cordobesa, donde los agentes llegaron con canes y revisaron el interior de la vivienda en busca de algún rastro. Además, el fiscal Raúl Garzón, acargo de la causa, pidió analizar las cámaras de seguridad del lugar.

"Hay una cámara que los toma a ambos caminando juntos, por lo que descarta esta versión del rodado rojo y lo pone aún más en el foco a este sujeto que no sabe dar una explicación clara sobre qué hacía Agostina casi a las 11 de la noche con él, que tiene 20 años más", remarcó la abogada de la familia, Fernanda Alaniz.