Corrientes: detuvieron al hombre acusado de abusar y golpear a sus hijas de 14 y 11 años La mayor de las dos menores llegó a clase con marcas visibles y, ante la pregunta de la maestra, contó lo que le hacía su padre. La madre no está imputada. La investigación avanzará con la recolección de pruebas y los peritajes psicológicos. Por Agregar C5N en









Las hermanas permanecen internadas en el Hospital Regional Goya.

El hombre acusado de abusar y golpear a sus hijas de 14 y 11 años fue imputado y permanece detenido en la Comisaría Primera de Goya luego de que la Justicia dictara prisión preventiva. Permanecerá preso mientras la investigación avanza hacia la recolección de pruebas y los peritajes psicológicos. La madre de las nenas no está imputada.

Las menores permanecen internadas en el Hospital Regional de Goya, donde el personal de salud detectó signos compatibles con abusos sexuales de larga data en las dos luego de que la Fiscalía local ordenara exámenes médicos a raíz de la denuncia que realizó la directora de la escuela de la mayor de las dos niñas.

La menor contó lo que su padre le hacía a ella y a su hermana luego de que su maestra le preguntara por las marcas visibles con las que había aparecido el 12 de mayo en clase. La docente la apartó del resto de sus pares y la nena se quebró en llanto al relatar que su padre le había pegado con cables para que no le cuente a nadie sobre los abusos.

El Juzgado de Familia de Goya también deberá definir con quién quedarán las hermanas una vez que reciban el alta médica.

Cómo continuará la investigación para recolectar pruebas La Fiscalía solicitó que las dos víctimas presten declaración en Cámara Gesell para evitar su revictimización y citará a una compañera que alentó a la mayor de las niñas a hablar con su profesora. También se incorporaron las declaraciones de los docentes y del personal médico que atendió a las hermanas.

Además, se pidió un informe socioambiental para conocer las condiciones en las que vivían las nenas junto a sus padres. La madre todavía no está imputada porque en las declaraciones que las niñas hicieron hasta el momento no aparece como alguien que estuviera al tanto de lo sucedido, sino que los abusos relatados tenían lugar cuando la mujer no estaba en casa. Su situación judicial puede cambiar si se prueba que sí estaba al tanto de lo sucedido y no hizo nada al respecto.