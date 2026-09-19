Impresionante temporal en Córdoba: el granizo cubrió las calles de blanco y causó severos daños Las intensas piedras y ráfagas de viento provocaron destrozos en viviendas y autos, mientras se advierte por un riesgo extremo de incendios para el domingo. Por Agregar C5N en









Las calles quedaron cubiertas de blanco tras el temporal que causó destrozos. Redes sociales

Un violento temporal con abundante caída de agua, tormenta eléctrica y un intenso granizo azotó a la ciudad de Córdoba y zonas cercanas, y dejó imágenes de las calles cubiertas de blanco y con importantes daños materiales.

El fenómeno climático afectó principalmente la zona oeste de la capital provincial, donde cayeron piedras de gran tamaño en pocos minutos en la tarde del sábado. Como consecuencia, hubo abolladuras de vehículos que estaban en la calle, roturas de cristales, y daños en en techos y en instalaciones de viviendas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo inestable continuará en las próximas horas, mientras difundió un alerta ante la llegada de ráfagas de viento que podrían complicar la situación. Además, las autoridades provinciales advirtieron que las condiciones atmosféricas posteriores al temporal elevan a nivel extremo el peligro de incendios forestales en todo el territorio cordobés.

En la zona norte de la ciudad de Córdoba casi ni llovió, pero sí hubo una tormenta pasajera de granizo. Impresionante.



Videos de @julietaesteban en barrio Nuevos Jardines del Boulevard. pic.twitter.com/LhNpnpFtP5 — Andy Ferreyra (@andyferreyra) September 19, 2026 RIESGO ALTO Y MUY ALTO DE INCENDIOS EN #CÓRDOBA



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911 (Policía)

100 (Bomberos) https://t.co/vNzjn1NOPg — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) September 18, 2026 Qué clima se espera para este domingo en Buenos Aires El clima en Buenos Aries para este domingo 20 de septiembre se presentará con ascenso en la temperatura máxima hasta los 23°, mientras que la mínima se situará en 14°. La jornada estará caracterizada por la inestabilidad, con un 90% de probabilidad de precipitaciones y un acumulado de lluvia estimado en 24 mm, acompañado por vientos de entre 13 y 32 km/h.