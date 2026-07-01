La madre de Agostina Vega rompió el silencio: "Todo el círculo de Barrelier está involucrado"

La madre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, rompió el silencio tras semanas internada y aseguró que está "satisfecha" con el trabajo del fiscal Raúl Garzón, pidió perpetua para el principal sospechoso por el femicidio, Claudio Barrelier, y criticó la demora de la Policía en tomarle la denuncia. "No puedo dormir con todo lo que pasó", lamentó Melisa Heredia.
"A él (Claudio Barrelier) le tienen que dar perpetua. A mí me hicieron un daño enorme, a mi hija no la voy a ver más", sostuvo la mujer este miércoles en TN; describió su situación como "estar muerta en vida" y deslizó: "A Barrelier lo conocía y pensé que era mi amigo y que nunca le iba a hacer daño a mi hija".
Melisa explicó que el exempleado municipal había adjudicado la situación a "una cama política" y precisó: "Cuando el remisero me llama por teléfono y me dice que la había dejado en la casa de Barrelier, empecé a sospechar de él".
"Ahí nomás me fui a ampliar la denuncia, di su nombre y apellido, la dirección, y no se movieron rápido. Ni siquiera cuando hice la denuncia, me tuvieron de las 4 a las 9 de la mañana para tomármela", criticó la madre de Agostina sobre el accionar de la Policía.
Para la mujer, su vida "ahora" es su hijo y se empuja a seguir por él: "No me puedo quedar llorando en la cama. Toda la vida voy a llorar a mi hija". "Ya le habíamos organizado su fiesta, ya había elegido su vestido. Es algo muy doloroso", se quebró Melisa al referirse al cumpleaños de 15 de la menor, y definió a Agostina como "una nena" y "la chispita de la familia".
Qué dijo la madre de Agostina Vega sobre el resto de los imputados
La mujer consideró que "hay más involucrados" y apuntó que "todo el círculo de Barrelier está involucrado". "Los quiero a todos presos", sentenció Melisa y precisó que a Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka secuestrado en el marco de la investigación, apenas la había visto dos veces y no tenían vínculo.
Sin embargo, sobre Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier y el segundo detenido, apuntó: "Él estaba todo el tiempo con el teléfono mientras buscábamos a mi hija. Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad que no sé".