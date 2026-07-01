La madre de Agostina Vega rompió el silencio: "Todo el círculo de Barrelier está involucrado" Melisa Heredia habló por primera vez tras el hallazgo de los restos de su hija de 14 años y aseguró sentirse "satisfecha" con el accionar del fiscal Raúl Garzón. Pidió perpetua para Claudio Barrelier y apuntó contra su entorno: "Los quiero a todos presos". Por Agregar C5N en









Melisa Heredia, madre de Agostina Vega.

La madre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, rompió el silencio tras semanas internada y aseguró que está "satisfecha" con el trabajo del fiscal Raúl Garzón, pidió perpetua para el principal sospechoso por el femicidio, Claudio Barrelier, y criticó la demora de la Policía en tomarle la denuncia. "No puedo dormir con todo lo que pasó", lamentó Melisa Heredia.

"A él (Claudio Barrelier) le tienen que dar perpetua. A mí me hicieron un daño enorme, a mi hija no la voy a ver más", sostuvo la mujer este miércoles en TN; describió su situación como "estar muerta en vida" y deslizó: "A Barrelier lo conocía y pensé que era mi amigo y que nunca le iba a hacer daño a mi hija".

Melisa explicó que el exempleado municipal había adjudicado la situación a "una cama política" y precisó: "Cuando el remisero me llama por teléfono y me dice que la había dejado en la casa de Barrelier, empecé a sospechar de él".

"Ahí nomás me fui a ampliar la denuncia, di su nombre y apellido, la dirección, y no se movieron rápido. Ni siquiera cuando hice la denuncia, me tuvieron de las 4 a las 9 de la mañana para tomármela", criticó la madre de Agostina sobre el accionar de la Policía.

Para la mujer, su vida "ahora" es su hijo y se empuja a seguir por él: "No me puedo quedar llorando en la cama. Toda la vida voy a llorar a mi hija". "Ya le habíamos organizado su fiesta, ya había elegido su vestido. Es algo muy doloroso", se quebró Melisa al referirse al cumpleaños de 15 de la menor, y definió a Agostina como "una nena" y "la chispita de la familia".