23 de septiembre de 2026 Inicio
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Fuerte sismo en La Rioja: tuvo una magnitud de 5.4 y se sintió en tres provincias

El fenómeno ocurrió a las 06,21, a 50 kilómetros del sudoeste de la localidad de Aimogasta, y fue a 143 kilómetros de profundidad, según datos de Inpres. No hubo heridos.

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El sismo fue en La Rioja.

El sismo fue en La Rioja.

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Un sismo de 5.4° en la escala Richter se sintió en la provincia de La Rioja a las 06:21 y ocurrió a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta, con una profundidad de 143 kilómetros, según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). Esto se sintió en otras tres provincias.

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El movimiento sísmico registró actividad en Córdoba, Catamarca y San Juan al registrarse en sectores del norte y centro riojanos. La mayor magnitud afectó al departamento de Famatina y otras zonas.

El Inpres aseguró que las personas que estaban en edificios altos advirtieron el movimiento pocos minutos antes de las 6.30. Pero que no hubo heridos ni destrozos mayores en ninguno de los lugares en donde se sintió la actividad.

El hecho más reciente es el ocurrido el 10 de marzo, cuando un sismo de 4.4° sacudió el sur de La Rioja a las 05:51 y no dejó daños, pero el movimiento activó los sistemas de monitoreo por su actividad, aunque no tuvo gran impacto.

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