Visita del papa León XIV: quiénes podrán viajar gratis con tarjeta SUBE

En el marco de los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno anunció que un grupo de usuarios de la tarjeta SUBE tendrá el beneficio del transporte público gratis mientras dure la estadía del sumo pontífice en el país, entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.
Según la información que surgió tras las reuniones de coordinación entre el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba, los voluntarios acreditados que participen en la asistencia y guía de los peregrinos tendrán pasajes gratuitos en toda la red SUBE.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país por la visita oficial del Papa, quien encabezará una misa frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
Según explicó el Gobierno, para las jornadas en las que se desarrollen actividades en cada jurisdicción, CABA, Provincia de Buenos Aires y Córdoba podrán establecer feriados locales. Las medidas forman parte de un plan integral diseñado para garantizar el ordenamiento vial y facilitar la movilidad masiva de fieles.
Itinerario oficial de León XIV en Argentina
La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El itinerario oficial incluye actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, anunció que los 24 gobernadores serán invitados al evento que se realizará el domingo por la tarde en el Palacio Libertad. El sumo pontífice llegará a la Argentina el domingo a las 16:30 y aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery.