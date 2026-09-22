Visita del papa León XIV: quiénes podrán viajar gratis con tarjeta SUBE Desde el Gobierno confirmaron el esquema de transporte gratuito para la estadía oficial del sumo pontífice en el país, a la vez que anunciaron los feriados locales en cada jurisdicción. Por Agregar C5N en









El Gobierno busca garantizar el ordenamiento vial y facilitar la movilidad masiva de fieles. Redes Sociales

En el marco de los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno anunció que un grupo de usuarios de la tarjeta SUBE tendrá el beneficio del transporte público gratis mientras dure la estadía del sumo pontífice en el país, entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

Según la información que surgió tras las reuniones de coordinación entre el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba, los voluntarios acreditados que participen en la asistencia y guía de los peregrinos tendrán pasajes gratuitos en toda la red SUBE.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país por la visita oficial del Papa, quien encabezará una misa frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Según explicó el Gobierno, para las jornadas en las que se desarrollen actividades en cada jurisdicción, CABA, Provincia de Buenos Aires y Córdoba podrán establecer feriados locales. Las medidas forman parte de un plan integral diseñado para garantizar el ordenamiento vial y facilitar la movilidad masiva de fieles.