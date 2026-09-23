23 de septiembre de 2026 Inicio
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Un chico de 16 años fue asesinado de un escopetazo y detuvieron a su padrastro: "Estaban poseídos por el demonio"

El adolescente fue encontrado sin vida en un paraje rural de Córdoba, tras un episodio que terminó con la detención de su padrastro y su hijo de 17 años. El principal acusado declaró que actuó bajo un supuesto cuadro de misticismo.

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La reconstrucción del hecho indica que hubo una fuerte discusión entre el hombre y la madre del adolescente.

La reconstrucción del hecho indica que hubo una fuerte discusión entre el hombre y la madre del adolescente.

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Un crimen conmociona el norte de la provincia de Córdoba. Un adolescente de 16 años fue asesinado en una vivienda del paraje Las Higueras Viejas, en el departamento de Ischilín, con disparos de escopeta en la cabeza. "Estaban poseídos por el demonio", dijo uno de los detenidos.

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Por el hecho hay 2 detenidos su padrastro, Hermenegildo Acosta, de 35 años y su hijo, otro adolescente de 17 años, tras un llamado de auxilio de la madre de la víctima.

Todo comenzó con una pelea de Acosta con su mujer. Ante este episodio de violencia de género, la mujer se fue de la casa y radicó la denuncia y la Policía llegó al lugar. En ese lapso de tiempo, se habría llevado a cabo el homicidio. Cuando llegó el patrullero el chico ya estaba sin vida, y el padrastro se entregó sin resistencia.

En su declaración, Acosta sostuvo que tanto su pareja como el adolescente "estaban poseídos por el demonio". Además, aseguró que la víctima y su madre, lo habían "contagiado" y que mató bajo un cuadro de misticismo o delirio.

Detención y secuestro de elementos

A raíz del crimen de un adolescente de 16 años, en el departamento de Ischilín, en el norte de Córdoba, asesinado de un disparo en la cabeza, la policía detuvo preventivamente a dos sujetos: Hermenegildo Acosta (35), imputado por homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad, y el hijo de Acosta (17). imputado como presunto coautor de homicidio calificado por alevosía. Fueron inmediatamente trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, conducida por la Dra. Analía Cepede, quien lleva adelante las actuaciones judiciales para esclarecer el hecho.

En el mismo procedimiento, las fuerzas de seguridad secuestraron elementos clave para el avance de la causa: una escopeta, un arma blanca, herramientas varias, y que quedaron a disposición de la Justicia.

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