26 de mayo de 2026 Inicio
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Cambios en los pasajes gratis para discapacitados en viajes de larga distancia: quiénes pueden acceder

El Gobierno emitió una normativa sobre los subsidios estatales para las empresas de micros. Lo que hay que saber sobre el derecho a viajar de forma gratuita para personas con CUD, pacientes trasplantados y oncológicos.

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Con el CUD

Con el CUD, los beneficiarios pueden acceder al transporte.

Télam

El Gobierno nacional oficializó este martes un cambio importante en el sistema de pasajes gratuitos para personas con discapacidad en servicios de larga distancia, luego de publicar la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte en el Boletín Oficial. La medida elimina el régimen de compensaciones económicas que el Estado les pagaba a las empresas de micros por los boletos sin cargo, aunque mantiene vigente el derecho de los pasajeros beneficiarios a viajar gratis.

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La decisión generó fuerte repercusión porque muchas personas interpretaron inicialmente que se quitaban los pasajes gratuitos. Sin embargo, desde el Ejecutivo aclararon que las empresas de transporte seguirán obligadas por ley a entregar boletos sin costo a quienes tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD), credencial del INCUCAI, pacientes en lista de espera para trasplantes y también niños y adolescentes con cáncer incluidos en la normativa vigente.

Según el texto oficial, lo que se elimina es el mecanismo mediante el cual el Estado reintegraba dinero a las compañías de transporte por esos pasajes gratuitos. Ahora, las empresas deberán asumir ese costo dentro de su estructura operativa, aunque la gratuidad del boleto continúa siendo “plenamente vigente y exigible”, tal como remarca la propia resolución publicada este martes.

CUD - Discapacidad
El Certificado Único de Discapacidad acredita a los beneficiarios para poder viajar en colectivo.

El Certificado Único de Discapacidad acredita a los beneficiarios para poder viajar en colectivo.

Además, la Secretaría de Transporte recordó que el derecho al traslado gratuito está respaldado por varias leyes nacionales, entre ellas la Ley 22.431 para personas con discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas o en lista de espera y la Ley 27.674 para niños y adolescentes con cáncer.

Quiénes pueden acceder a los pasajes gratis en viajes de larga distancia

El beneficio de los pasajes gratuitos en micros y transportes nacionales de larga distancia continúa vigente para distintos grupos contemplados por la legislación argentina. Entre las personas alcanzadas se encuentran:

  • Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
  • Personas con certificados de discapacidad no CUD registrados en el sistema.
  • Pacientes trasplantados.
  • Personas inscriptas en lista de espera para trasplantes.
  • Titulares de credencial del INCUCAI.
  • Niños, niñas y adolescentes con cáncer incluidos en la ley de protección integral.
Micros de larga distancia

La normativa establece que "las empresas de transporte terrestre nacional deben garantizar el traslado gratuito entre el domicilio y el destino al que la persona necesite concurrir". En muchos casos, además, "el beneficio puede incluir a un acompañante si así figura expresamente en el certificado correspondiente".

Desde organismos vinculados al transporte también recordaron que el trámite puede realizarse tanto con documentación física como digital. Por ejemplo, el CUD digital disponible en la aplicación Mi Argentina tiene la misma validez legal que el certificado impreso para solicitar el beneficio.

Otro punto importante es que las compañías continúan bajo obligación legal de entregar los boletos gratuitos. En caso de incumplimientos, las personas afectadas pueden realizar denuncias ante la CNRT. En los últimos años incluso existieron intimaciones y sanciones contra empresas que no respetaban este derecho.

Viajes de larga distancia: cómo reservar pasajes gratis con certificado de discapacidad

Las reservas de pasajes gratuitos pueden realizarse de forma online o presencial, dependiendo de la situación del pasajero y de la documentación presentada.

Gestión online

Las personas con CUD o credencial del INCUCAI pueden iniciar el trámite a través del sistema oficial de la CNRT disponible en argentina.gob.ar.

El procedimiento consiste en:

  • Ingresar al sistema de reserva.
  • Completar los datos personales y del viaje.
  • Adjuntar la documentación correspondiente.
  • Esperar la confirmación de la empresa de transporte.

Según la normativa vigente, la empresa debe enviar el pasaje hasta 48 horas antes de la salida y está obligada a respetar la reserva efectuada.

CUD
Los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) cuentan con una fecha de vencimiento.

Los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) cuentan con una fecha de vencimiento.

En el caso de personas con certificados de discapacidad que no sean CUD, primero deben solicitar el alta como usuarios del sistema enviando DNI y credencial por correo electrónico al organismo correspondiente.

Gestión presencial

También puede hacerse directamente en la boletería de la empresa de transporte. Para eso se debe presentar:

  • DNI.
  • Certificado de discapacidad o CUD.
  • Credencial INCUCAI si corresponde.

La recomendación oficial es realizar el trámite al menos 48 horas antes del viaje. Sin embargo, quienes posean credencial del INCUCAI pueden solicitar el pasaje incluso el mismo día de la salida del servicio.

El trámite además puede ser efectuado por un representante legal autorizado, una opción especialmente utilizada por personas con movilidad reducida o situaciones médicas complejas.

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