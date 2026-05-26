Dos famosos enfrentan una separación caótica y ahora se pelean por la tenencia de su mascota

La separación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich sigue generando la aparición de nuevos conflictos. El último capítulo de una ruptura que se fue volviendo cada vez más tensa involucra a la mascota que la ex pareja tenía en común, cuya tenencia habría desatado una nueva pelea entre ambos.

La información fue dada a conocer por Pochi de Gossipeame en el ciclo Puro Show, donde aseguró que el vínculo entre los dos estaría completamente roto y que las tensiones siguen escalando. "Está todo mal entre ellos", lanzó la panelista antes de contar los detalles de una situación que habría generado un fuerte malestar en el ex futbolista.

Chechu Bonelli es conductora de televisión y fue pareja de Darío Cvitanich, exdelantero de equipos como Banfield, Boca, Ajax y Racing, entre otros. Desde que se separaron, ella continúa viviendo en la casa familiar mientras que él se instaló en una vivienda alquilada dentro de un country de Nordelta.

En ese esquema, Cvitanich seguiría haciéndose cargo económicamente de dos empleadas que trabajan con la conductora y colaboran en la dinámica cotidiana del hogar.

El nuevo foco de tensión giró alrededor de la perra que compartían como familia. En un primer momento, el animal rotaba entre las dos casas en una suerte de tenencia informal. Fue el propio Cvitanich quien planteó que la mascota se quedara más tiempo en el hogar de Chechu, donde había más contención y ayuda por la presencia de las empleadas. "Lo que me cuentan es que en un momento él le plantea a ella que la perrita se quedara en la casa de Chechu porque estaban las empleadas y había más ayuda", detalló Pochi.

chechu bonelli dario cvitanich 5jpg.jpg Las vacaciones de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich en Milán con su hija Lupe

Sin embargo, lo que ocurrió después encendió la mecha. Según la versión que trascendió en el programa, Cvitanich se enteró de que Chechu le habría regalado la perra a una de las empleadas domésticas. "Se ve que Darío se enteró que Chechu le habría regalado la perrita a una de las empleadas", comentó la panelista. La reacción del ex futbolista fue inmediata al pedirle a uno de sus hermanos que fuera a buscar al animal para que quedara dentro de su entorno familiar. "Cuando él se enteró le pidió a uno de los hermanos que busque a la perra para que quede en la familia de él", aseguraron en el ciclo.

La tensión entre ambos no se limitaría a este episodio. Según contaron en el programa, la convivencia cotidiana en torno a los hijos también genera roces. "Chechu, cada vez que hay un cumpleaños, lo sumaría a Darío al grupo de mamis para organizar y pagar el regalo en común", comentó la panelista, quien cerró con una lectura sobre el estado emocional de la conductora: "Claramente ella, ante ese dolor, debe querer que él se ocupe de todo".