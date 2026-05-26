Cuáles son las cuatro multas de tránsito que pueden superar los 2 millones de pesos Circular con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida o sin haber realizado el trámite correspondiente constituye una infracción considerada grave en gran parte del país. Por Agregar C5N en









Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

El aumento de la Unidad Fija (UF), vinculada al precio del combustible, llevó las multas más graves en Buenos Aires a superar los $2,2 millones.

Entre las infracciones más costosas aparecen el exceso de velocidad y cruzar semáforos en rojo, con sanciones de hasta $2.215.000.

También pueden recibir multas millonarias quienes manejen bajo efectos de alcohol o drogas y quienes circulen por banquina o a contramano.

Además de la sanción económica, estas faltas pueden derivar en retención de licencia, inhabilitaciones y secuestro del vehículo. El aumento sostenido del valor de la Unidad Fija (UF), índice utilizado para calcular las infracciones de tránsito y vinculado al precio del combustible, llevó las multas más severas en la provincia de Buenos Aires a cifras récord. Actualmente, las sanciones máximas pueden superar los 2,2 millones de pesos, especialmente en los casos considerados de mayor riesgo para la seguridad vial. El monto final queda sujeto a la evaluación de los jueces de faltas, quienes analizan la gravedad de la infracción y los antecedentes del conductor.

Entre las conductas que integran el grupo de faltas más costosas aparecen el exceso de velocidad y el cruce de semáforos en rojo. Ambas son catalogadas como infracciones graves por su incidencia directa en los accidentes de tránsito y pueden derivar en multas que van desde aproximadamente $664.500 hasta más de $2.215.000, dependiendo de cada situación.

MULTAS INFRACCIONES CABA

+También forman parte de este listado manejar bajo los efectos del alcohol o drogas y circular a contramano o por la banquina. En la provincia rige la tolerancia cero al alcohol al volante, por lo que dar positivo en un control puede derivar no solo en sanciones económicas elevadas, sino además en medidas complementarias como la retención de la licencia, inhabilitaciones temporales e incluso el secuestro del vehículo.

Qué multas de tránsito superan los 2 millones de pesos El aumento sostenido del valor de la Unidad Fija (UF), índice que se actualiza según el precio del combustible de referencia, llevó las multas de tránsito más severas en la provincia de Buenos Aires a montos históricos. Con la UF establecida en $2.215 para el período vigente, las sanciones máximas ya superan los $2,2 millones en los casos más graves. El objetivo de este esquema es desalentar maniobras peligrosas y reforzar la seguridad vial, mientras que la determinación final del importe queda sujeta a la evaluación de los jueces de faltas y los antecedentes del conductor.