26 de mayo de 2026 Inicio
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Cuándo son las vacaciones de invierno 2026, provincia por provincia

El Ministerio de Capital Humano ya publicó el cronograma completo del descanso de mitad de año para todas las jurisdicciones del país.

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Las fechas se distribuyen en tres bloques a lo largo de julio

Las fechas se distribuyen en tres bloques a lo largo de julio, según la región.

Museo Histórico Nacional

Las fechas de las vacaciones de invierno 2026 ya están confirmadas y son distintas según la jurisdicción. Como cada año, el receso escolar de mitad de año no es simultáneo en todo el país, ya que cada provincia define su propio calendario educativo, aunque todas deben cumplir con los 190 días de clase establecidos por el Consejo Federal de Educación.

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El calendario difundido por el Ministerio de Capital Humano organiza el receso en tres bloques. El primero va del 6 al 17 de julio e incluye a Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos. El segundo, del 13 al 24 de julio, abarca la mayor cantidad de provincias. El tercero, del 20 al 31 de julio, corresponde a Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.

El receso alcanza a estudiantes de todos los niveles educativos, tanto de escuelas públicas como privadas, así como a docentes y personal no docente. Es importante tener en cuenta que las fechas no incluyen los fines de semana previos o posteriores, por lo que el último día de clases o el regreso puede cambiar levemente según el calendario de cada establecimiento.

Vacaciones de invierno 2025 en el Museo Histórico Nacional

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en cada una de las provincias

Las fechas del receso invernal se dividen en tres períodos distintos que agrupan a las 24 jurisdicciones del país. A continuación, el detalle completo ordenado provincia por provincia según lo establecido en el calendario escolar 2026:

  • Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
  • Ciudad de Buenos Aires (CABA): del 20 al 31 de julio
  • Catamarca: del 13 al 24 de julio
  • Chaco: del 20 al 31 de julio
  • Chubut: del 13 al 24 de julio
  • Córdoba: del 6 al 17 de julio
  • Corrientes: del 13 al 24 de julio
  • Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
  • Formosa: del 13 al 24 de julio
  • Jujuy: del 13 al 24 de julio
  • La Pampa: del 13 al 24 de julio
  • La Rioja: del 13 al 24 de julio
  • Mendoza: del 6 al 17 de julio
  • Misiones: del 13 al 24 de julio
  • Neuquén: del 13 al 24 de julio
  • Río Negro: del 13 al 24 de julio
  • Salta: del 13 al 24 de julio
  • San Juan: del 6 al 17 de julio
  • San Luis: del 6 al 17 de julio
  • Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
  • Santa Fe: del 6 al 17 de julio
  • Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: del 13 al 24 de julio
  • Tucumán: del 13 al 24 de julio

El calendario también fija las fechas de inicio y cierre del ciclo lectivo en cada provincia. Estas definiciones se acuerdan en el Consejo Federal de Educación, que establece lineamientos generales pero permite que cada jurisdicción adapte el cronograma según sus necesidades particulares, lo que puede generar diferencias tanto en el comienzo de clases como en el cierre del año escolar.

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