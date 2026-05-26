Cuándo son las vacaciones de invierno 2026, provincia por provincia El Ministerio de Capital Humano ya publicó el cronograma completo del descanso de mitad de año para todas las jurisdicciones del país. Por Agregar C5N en









Las fechas se distribuyen en tres bloques a lo largo de julio, según la región. Museo Histórico Nacional

Las fechas de las vacaciones de invierno 2026 ya están confirmadas y son distintas según la jurisdicción. Como cada año, el receso escolar de mitad de año no es simultáneo en todo el país, ya que cada provincia define su propio calendario educativo, aunque todas deben cumplir con los 190 días de clase establecidos por el Consejo Federal de Educación.

El calendario difundido por el Ministerio de Capital Humano organiza el receso en tres bloques. El primero va del 6 al 17 de julio e incluye a Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos. El segundo, del 13 al 24 de julio, abarca la mayor cantidad de provincias. El tercero, del 20 al 31 de julio, corresponde a Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.

El receso alcanza a estudiantes de todos los niveles educativos, tanto de escuelas públicas como privadas, así como a docentes y personal no docente. Es importante tener en cuenta que las fechas no incluyen los fines de semana previos o posteriores, por lo que el último día de clases o el regreso puede cambiar levemente según el calendario de cada establecimiento.

Vacaciones de invierno 2025 en el Museo Histórico Nacional Museo Histórico Nacional

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en cada una de las provincias Las fechas del receso invernal se dividen en tres períodos distintos que agrupan a las 24 jurisdicciones del país. A continuación, el detalle completo ordenado provincia por provincia según lo establecido en el calendario escolar 2026: