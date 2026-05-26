Nuevo capítulo en el escándalo de Brian Sarmiento con su ex por la revinculación de sus hijas: "Siempre miente" Una videollamada dejó al descubierto la enorme distancia entre el mediático y su entorno familiar más cercano. Agregar C5N en









Brian Sarmiento recibió una mala noticia por parte de sus hijas

A poco de concretarse su vuelta a la casa de Gran Hermano, salió a la luz un nuevo conflicto que involucra a Brian Sarmiento y su entorno familiar más cercano. Durante una emisión de LAM, se dieron a conocer detalles de una tensa videollamada que el exfutbolista mantuvo con sus dos hijas de 13 y 14 años, quienes le solicitaron formalmente la renuncia a su apellido paterno para poder ser adoptadas de manera legal por Alan, el actual esposo de su madre, Diana Ruiz.

Brian Sarmiento - Gran hermano

La abogada de la madre, Ximena Damasco, precisó que la videollamada fue impulsada por el propio entorno del deportista con el fin de oír de parte de sus dos hijas que querían ser adoptadas por Alan. De acuerdo con el testimonio de la representante de la madre, el ida y vuelta fue movilizante, ya que las adolescentes argumentaron con firmeza: “Las chicas le decían que no querían su amor ni su plata, que querían que su papá fuese Alan, el marido de su mamá, que es quien las cuida cuando están enfermas, las lleva al colegio y les da de comer”.

Pese a que exfutbolista intentó conmoverlas asegurando que mantiene intacto su afecto por ellas y justificando sus problemas financieros, la postura de las jóvenes resultó inquebrantable. Además el posterior rechazo público a ceder los derechos de identidad terminó por romper cualquier tipo de ilusión. Respecto a este quiebre, Diana Ruiz reveló el descargo de la adolescente: “Cuando vio la nota donde Brian decía que no iba a renunciar al apellido, me dijo 'no sé para qué le creemos, si sabemos que siempre miente'”.

Diana Ruiz dio detalles del encuentro La expareja del mediático también se refirió a la compleja situación que vivieron las menores a lo largo de la conversación con Sarmiento. "Las niñas le pedían por favor que firmara los papeles para que su padre, Alan, las pueda adoptar", relató. Asimismo, afirmó que existieron "muchas razones" manifestadas por las jóvenes, sobre todo la mayor, al momento de fundamentar los motivos por los cuales se niegan a llevar el apellido Sarmiento.

Brian Sarmiento - Gran Hermano 2 La expareja del exfutbolista expuso que "Mía le dijo ‘gracias’ como siete veces", debido a que interpretó que Brian accedería a la solicitud. Sin embargo, más tarde, al escucharlo manifestar publicamente que se opondría a la modificación de la identidad, la menor se desilusionó. También trajo a la conversación un instante tenso a lo largo de la comunicación. De acuerdo con su testimonio, Brian amagó romper en llanto ante lo cual su hija respondió: "Llora igual que lloró con lo del comino", aludiendo a aquella famosa secuencia de Gran Hermano que recorrió las redes.