¿Dejó a su novio por Lamine Yamal? Esta fue la aclaración que tiene Inés García

La nueva pareja del crack español tuvo que salir a dar declaraciones con respecto a su vida amorosa previa a conocer al jugador.

Inés García quedó en el centro de la escena luego de aparecer con Lamine Yamal en un evento importante del FC Barcelona. De esta manera, la relación entre ambos quedó oficializada luego de varias semanas de rumores, en donde se los había visto pasear juntos por las playas de Grecia.

Ella se dedica al mundo de las redes sociales y se consolida como una de las más exitosas de toda España , con más de 165 mil seguidores en Instagram y 650 mil en Tik Tok . Su contenido está relacionado con el mundo de la moda y la belleza. Comparte videos luciendo sus outfits, mostrando cómo se maquilla, realizando bailes virales y contando su vida cotidiana.

Luego del revuelo que causó su presencia junto a la del jugador, quedó en el ojo de las críticas por parte de usuarios de redes sociales , quienes acusaron a la influencer de haberle sido infiel a su presunto novio , con quien mantendría una relación sentimental desde hace "cinco años" y a quien habría dejado por el futbolista.

La sevillana de 21 años tuvo que dar explicaciones sobre una relación previa a conocer a Lamine Yamal. Por medio de una historia de Instagram, red social en la que supera los 150.000 seguidores, manifestó: "No quería meterme en esto, pero, ¿en qué momento se ha dicho por Twitter o por donde sea que yo llevaba cinco años de relación con mi amigo Gonzalo y que lo he dejado para estar con otra persona?"

La influencer fue tajante y desestimó las críticas que recibió con respecto a una relación anterior. Según ella solo se trata de su mejor amigo, con el cual sigue manteniendo el mismo vínculo mientras comienza su amorío con el futbolista.

Lamine Yamal Ines García 2 La influencer junto a Lamine Yamal en la cena del FC Barcelona Redes sociales

Inés está sufriendo las primeras consecuencias de vincularse con alguien tan famoso como Lamine Yamal, estrella del Barsa y de la Selección. No es a la primera que se la cuestiona. Sus anteriores parejas como la tiktoker española Alex Padilla o la cantante argentina Nicki Nicole también recibieron mucho hate en redes sociales mientras estaban en pareja con el jugador.