Preocupación por Christian Petersen: las versiones cruzadas sobre su estado de salud

La salud de Christian Petersen volvió a generar alarma en el mundo del espectáculo y la gastronomía luego de que el reconocido chef ingresara de urgencia al Hospital Alemán de Buenos Aires durante la noche del miércoles 20 de mayo, acompañado por su esposa Sofía Zelaschi. La internación encendió las alarmas en los medios , que comenzaron a circular versiones sobre un supuesto brote psicótico y un cuadro de alucinaciones, versiones que su entorno se encargó de desmentir con rapidez.

Lo que siguió fue un escenario de versiones cruzadas entre el parte médico oficial del hospital, las declaraciones del hijo del chef y las del propio hermano del cocinero, que dejaron un panorama contradictorio y alimentaron la incertidumbre sobre el verdadero cuadro de salud de Petersen. El antecedente que pesa sobre la situación es conocido ya que a fines de 2025, el chef sufrió una grave descompensación durante una expedición al volcán Lanín que lo mantuvo más de cuatro meses en terapia intensiva.

El 22 de mayo, el Hospital Alemán difundió un comunicado oficial firmado por el director médico , el doctor Norberto Mezzadri, con los primeros datos concretos sobre la evolución del paciente. El documento fue analizado en el programa A la Tarde de América TV y generó debate por su redacción prudente y acotada, que evitó revelar el diagnóstico de fondo amparándose en los derechos del paciente.

"El paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales", indica el texto oficial. El parte también señaló que Petersen continuará bajo observación y que se realizarán ajustes terapéuticos según el criterio del equipo tratante y los protocolos vigentes.

La institución remarcó además su intención de preservar la privacidad del paciente y de su familia, una fórmula habitual en casos que involucran figuras de alta exposición pública. Esa misma reserva buscó desactivar las versiones que más habían generado preocupación y que habían circulado en algunos programas televisivos, donde se había mencionado un presunto cuadro psiquiátrico de urgencia, y que desde el entorno del chef fueron desmentidas.

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Qué dicen desde el entorno de Christian Petersen

Las declaraciones de los allegados más cercanos al chef sumaron complejidad al tratamiento de la noticia, ya que las versiones no terminaron de coincidir entre sí. Roberto Petersen, hermano del cocinero, fue el más contundente al hablar con la periodista Maribel Leone: "Todo lo que se tiró ayer, que entró en un brote psicótico, etcétera, no es cierto". Y agregó: "Chris está en el Hospital Alemán solo para regular toda su medicación por su condición cardíaca, como estaba pautado con sus médicos".

Roberto también aportó un dato tranquilizador sobre la evolución general de su hermano: "Hace cuatro meses que está bien, mejorando de a poco su estado de salud". Sin embargo, esa versión no terminó de coincidir del todo con la que ofreció Hans Petersen, hijo del chef, quien habló con Teleshow y prefirió referirse a la internación como "un seguimiento de observación terapéutica integral".

"Está bien, son chequeos correspondientes, sobre todo del corazón, luego de su incidente y su adaptación del mismo", explicó el joven de 27 años, descartando que haya algún cuadro de estrés de por medio.

En paralelo, una productora ejecutiva de los ciclos gastronómicos de Petersen ofreció aún otra lectura, ya que el ingreso al hospital se había pautado únicamente para la realización de un chequeo general preventivo. Esas pequeñas discrepancias entre los portavoces del entorno del chef, aunque lejos de sugerir un panorama crítico, mantuvieron en estado de alerta a la comunidad televisiva y gastronómica que sigue de cerca su recuperación.