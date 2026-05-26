26 de mayo de 2026 Inicio
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Una figura del fútbol argentino reconoció el interés de Boca para sumarlo: "Me explotó el teléfono"

El jugador, que es una de los más destacados de su equipo, expuso que el Xeneize busca contratarlo en el próximo mercado de pases. "Que esté mi nombre en un equipo tan grande es algo muy lindo", expresó.

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Juan Román Riquelme estaría interesado en Leandro Lozano.

Juan Román Riquelme estaría interesado en Leandro Lozano.

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El futbolista de Argentinos Juniors Leandro Lozano reconoció el interés de Boca para contratarlo en el próximo mercado de pases, en medio de los rumores que indican que el Xeneize buscará reforzar el lateral derecho debido a los niveles bajos de Juan Barinaga y Marcelo Weigandt en esa posición.

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En diálogo con Radio Minuto 1 de Uruguay, Lozano expuso su entusiasmo por el interés de Boca por sus buenos desempeños en Argentinos Juniors: "Me explotó el teléfono cuando salió lo de Boca. Antes de irme tengo que juntarme con mi representante y ahí me van a contar sobre eso. Que esté mi nombre en un equipo tan grande es algo muy lindo. Soy consciente que, más allá de que me está yendo bien, es difícil entrar en estos equipos, así que hay que ver qué tan real es".

Leandro Lozano
Leandro Lozano en Argentinos Juniors.

Leandro Lozano en Argentinos Juniors.

Por otro lado, destacó el nivel del Bicho, pese a la eliminación en las semifinales del Torneo Apertura 2026 contra Belgrano: "Veíamos posible pasar a Belgrano y ganarle a River. Quedamos con la tristeza de la séptima derrota por penales, pero creo que Argentinos merece un título. Diez me ha sorprendido para bien, me quiere mucho y el equipo está en un gran nivel hace un año y medio, una locura".

Lozano arribó al equipo de La Paternal en enero de 2025 proveniente de Nacional de Uruguay y acumula 57 partidos jugados en Argentinos Juniors, en los que anotó dos goles y repartió 10 asistencias.

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El escenario en la Copa Libertadores se volvió complejo para Boca después de una jornada repleta de polémicas en La Bombonera. El empate ante Cruzeiro por 1-1 achicó todos los márgenes de cara a la definición del Grupo D. Sin embargo, los de Claudio Úbeda tienen los cañones apuntando hacía el encuentro de la semana que viene, ya que el próximo jueves a las 21.30 se enfrentará a la Universidad Católica como local.

Boca deberá ganar el próximo jueves para evitar una eliminación temprana como las de la Copa Sudamericana 2024 ante Cruzeiro en octavos de final, y la de la Copa Libertadores 2025 cuando quedo afuera en la fase 2 ante Alianza Lima.

Este equipo, comandado dentro de la cancha por Leandro Paredes, ha dejado algunos buenos destellos, aunque la irregularidad que mostró durante el semestre le jugó una mala pasada, y deberá ser superior a "La U" en su último encuentro para que el semestre termine de buena manera.

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