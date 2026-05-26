La pareja de Maxi López le hizo un pedido a sus seguidoras de Argentina y fue viral: ¿qué dijo?

Daniela Christiansson, la modelo sueca que se convirtió en la flamante compañera del exfutbolista, compartió una pregunta que generó repercusión en redes.

La modelo sueca organizó la mudanza definitiva que reunió a toda la familia en Nordelta.

La llegada de Daniela Christiansson a la Argentina junto a Maxi López y sus hijos generó repercusión en redes sociales, sobre todo después de un mensaje que la modelo compartió con sus seguidoras y que rápidamente se volvió viral.

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La pareja del ex futbolista aterrizó en Buenos Aires junto a Elle y Lando para comenzar una nueva etapa familiar en el país. El propio López había contado semanas atrás que buscaba reunir a todos sus hijos bajo el mismo techo, incluyendo a Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda Nara.

Ni bien llegó al país, Christiansson mostró parte de su recibimiento en redes sociales. En una de las imágenes apareció con un mate y facturas que le preparó Maxi López en el aeropuerto. Más tarde también compartió una foto mientras comía un clásico sándwich de miga de jamón y queso.

Ya instalada en Nordelta, la modelo sueca utilizó su canal de WhatsApp para hacer una consulta vinculada al cuidado de su hijo menor, Lando, de apenas cinco meses.

“Hola mamás de Argentina. Estoy buscando dónde comprar productos naturales para lavar las mamaderas y la ropa de mi bebé. ¿Cuáles usan ustedes y dónde los compran?”, escribió Christiansson en el canal llamado “Mamas”.

El mensaje generó una fuerte repercusión y recibió cientos de respuestas en pocas horas. Muchas usuarias le recomendaron marcas de productos infantiles, mientras que otras le sugirieron métodos más tradicionales, como el uso de jabón blanco o hervir las mamaderas.

Viral pareja Maxi López Captura de pantalla.

Además de los consejos, el canal se llenó de mensajes de bienvenida para la familia. Algunas seguidoras celebraron la llegada definitiva de la pareja al país y destacaron la decisión de instalarse cerca de los hijos mayores de Maxi López.

Según trascendió, la familia tiene prevista una mudanza definitiva a una casa en Nordelta que cuenta con cinco dormitorios, parque, piscina y salida al lago. Allí buscarán consolidar la convivencia familiar que el ex futbolista viene intentando desde hace tiempo.