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El fuerte ida y vuelta entre Moria Casán y Fernanda Callejón: "Empezá a teflonarte..."

La conductora cortó el descargo de la panelista contra su exmarido Ricky Diotto, y le pidió que deje de "devaluarse".

Moria arrinconó a Callejón por la pelea mediática y judicial con su exmarido.

Moria arrinconó a Callejón por la pelea mediática y judicial con su exmarido.

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Moria Casán cruzó a María Fernanda Callejón, cuando la vio llorando por el drama que vivió durante el juicio contra su exmarido por violencia de género. "Empezá a teflonarte".

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La conductora de La Mañana con Moria retó en vivo a la panelista cuando trató de explicar otra vez los detalles de la pelea personal y judicial con Ricky Diotto : "No me digas pará, mamita“.

“¿Por qué pensás que a vos la gente no te cree?, lanzó Casán que recordó que la exsuegra habló por las redes y dijo que toda la pelea judicial era un "circo mediático". Además, la actriz estaba indignada porque su exmarido le mandó mensajes en privado a Casán y a la panelista Naza di Serio hablando de la exvedette.

“Ayer se te dio un día para que hables con tu abogado y vos te metés en unos jardines para explicar lo que te pasa,tu cabeza se va para otro lado….”, recordó "La One".

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El descargo de Fernanda Callejón

Fernanda Callejón uso el espacio en el programa que conduce Moria Casán para insistir en que su descontento sobre el fallo judicial que le dio 4 meses de condena en suspenso a su exmarido, denunciado por violencia de género, y lesiones leves. "Me sigue manipulando y no solo a mí. Si esto es un circo mediático, el día que me pase algo ya sabrán por qué. Lo que hacen estos narcisistas psicopáticos es forzarte hasta verte morir".

Además, dejó en claro la falta de vivienda para ella y su hija, en medio del drama familiar: " ¿Lo lograste? ¿Estás contento? Y no estoy desquiciada, no vas a lograr sacarme de al lado de mi hija”.

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