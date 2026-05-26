Jonathan Andic rechazó las acusaciones por la muerte de Isak Andic, aseguró que existe una “percepción de culpabilidad ajena a la realidad” y anunció que se apartará temporalmente de su función como vicepresidente de Mango para concentrarse en su defensa judicial.

El hijo del fundador de Mango rompió el silencio y negó haber matado a su padre

Jonathan Andic habló públicamente por primera vez tras quedar bajo sospecha por la muerte de su padre , Isak Andic , fundador de Mango. El empresario de 45 años difundió un mensaje en el que rechazó de manera categórica las acusaciones en su contra y sostuvo que enfrenta una reconstrucción de los hechos que, según afirmó, distorsiona lo ocurrido.

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En el escrito, también confirmó que dejará de forma temporal sus funciones como vicepresidente de la compañía textil para enfocarse por completo en el proceso judicial que atraviesa.

“Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad”, expresó al inicio del comunicado.

Jonathan Andic sostuvo que la muerte de su padre representó un golpe personal y familiar profundo , y señaló que a ese duelo se sumó una acusación que calificó como la más grave e injusta que puede enfrentar una persona.

Además, salió al cruce de las versiones que describían una relación conflictiva con Isak Andic y negó que existiera una disputa vinculada a la herencia familiar o a cuestiones económicas. Si bien reconoció que atravesaron diferencias, remarcó que pudieron superarlas.

“Como sucede en muchas familias, también vivimos momentos complejos, pero logramos dejarlos atrás con esfuerzo y ayuda”, explicó. El empresario cuestionó además las interpretaciones que circularon durante los últimos meses y afirmó que se instaló una mirada sesgada sobre su situación.

“Se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad”, sostuvo.

Sobre su salida transitoria de Mango, explicó que el escenario judicial actual le impide sostener el nivel de dedicación que exige el cargo. En ese sentido, remarcó que su prioridad inmediata será concentrarse en demostrar su inocencia.

“Tomo esta decisión con tristeza, pero convencido de que es lo mejor para la compañía y para mí. Necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia”, afirmó.

Aunque es el mayor de los tres hijos de Isak Andic y uno de los principales herederos del grupo familiar, Jonathan nunca quedó al frente de la compañía. La conducción ejecutiva de Mango permanece bajo la dirección de Toni Ruiz, quien asumió como CEO en 2020.

Los detalles del caso

La investigación judicial apunta a determinar las circunstancias de la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, ocurrida en septiembre de 2024. La Justicia de Martorell considera que existen elementos que justifican profundizar la pesquisa sobre Jonathan Andic y analiza la hipótesis de un presunto homicidio presentado inicialmente como un accidente.

La causa tomó mayor dimensión luego de que trascendieran informes judiciales que mencionaban posibles tensiones familiares y un eventual conflicto por cuestiones patrimoniales. Incluso, una magistrada señaló la existencia de “indicios suficientes” para avanzar sobre la sospecha de un crimen planificado presuntamente vinculado a una “obsesión con el dinero”, una interpretación que el empresario rechazó de manera tajante.

Mientras la investigación sigue en curso, Jonathan Andic enfrenta el proceso insistiendo en su inocencia y denunciando que se instaló una condena pública anticipada antes de que la Justicia llegue a una conclusión definitiva.