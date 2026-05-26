26 de mayo de 2026 Inicio
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Bombazo a días del Mundial 2026: juveniles de de Boca y River integrarán una nueva lista de la Selección argentina

El cuerpo técnico albiceleste sorprendió con la citación de varias promesas del ámbito local de cara a los últimos compromisos en territorio norteamericano.

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Lionel Scaloni convocó a tres jovenes promesas de Boca y River

Lionel Scaloni convocó a tres jovenes promesas de Boca y River

Mientras se aguarda por la nómina definitiva de 26 citados que Lionel Scaloni presentará de cara al Mundial 2026, el conjunto nacional ultima detalles para afrontar el par de encuentros amistosos antes del arranque del torneo. Estos compromisos se desarrollarán en los Estados Unidos y tendrán como rivales a los combinados de Honduras e Islandia. Dos selecciones que no disputarán la cita máxima del fútbol mundial.

Simón Escobar se destaca en Vélez.
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Lionel Scaloni Selección argentina- Cuerpo técnico

La gran novedad de esta convocatoria radica en la inclusión de caras nuevas provenientes de Boca y de River. Por el lado del Millonario, Santiago Beltrán se sumará a las prácticas mientras pelea por meterse en la nómina final, acompañado por el joven Joaquín Freitas. En tanto, desde la vereda del Xeneize, el delantero de Tomás Aranda, quien ya forma parte de la prelista de 55 nombres formará parte de los entrenamientos en tierras norteamericanas.

Además de los previamente mencionados, la nómina presentará apuestas provenientes de otras instituciones y del exterior. Entre los nombres destacados figuran el defensor Ignacio Ovando de Rosario Central, el lateral izquierdo Simón Escobar de Vélez, y el exjugadorde Boca, Nicolás Capaldo, actual referente del Hamburgo de Alemania, quien buscará ganarse una vacante en el sector derecho de la defensa.

Cuándo son los amistosos de la Selección antes del Mundial 2026

El combinado nacional disputará un par de amistosos en la antesala de la gran cita del Mundial 2026. El objetivo de estos encuentros será continuar con rodaje y afianzar la idea de juego que viene arrastrando el proceso comandado por Scaloni a partir de la consagración en Qatar 2022. Por eso mismo tendrán mucha relevancia los encuentros, ya que con esto se terminará de definir el equipo que abrirá la participación mundialista de Argentina el martes 16 de junio ante Argelia.

El cronograma marca dos duelos antes del comienzo del torneo: el primero tendrá lugar frente a Honduras el 6 de junio a las 21 horas en las instalaciones del estadio Kyle Field de Texas, mientras que el segundo se llevará a cabo contra Islandia el 9 de junio (aún sin horario confirmado) sobre el césped del Jordan-Hare Stadium de Alabama. La intención del cuerpo técnico es medirse con oponentes de distintas características para evaluar alternativas ante diferentes planteos.

messi selección argentina

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