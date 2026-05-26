IR A
IR A

"Se quieren sacar el apellido": las hijas de Brian Sarmiento pidieron que renuncie a su paternidad

El exfutbolista y actual participante de Gran Hermano enfrenta un nuevo conflicto vinculado a la deuda alimentaria que mantiene con sus hijas tras años sin cumplir con la cuota. Las nenas piden ser adoptadas por la pareja de su madre y desvincularse legalmente de su progenitor.

Brian Sarmiento tiene tres hijas y no cumple con la cuota alimentaria y tampoco mantiene un vínculo parental con ellas. 

Brian Sarmiento tiene tres hijas y no cumple con la cuota alimentaria y tampoco mantiene un vínculo parental con ellas. 

Brian Sarmiento volvió a protagonizar una polémica por la manutención de sus hijas. Esta vez, su expareja y madre de dos de sus hijas contó que las nenas "se quieren sacar el apellido" y piden que el exfutbolista renuncie a su paternidad. Tras años de no cumplir con sus obligaciones parentales, las chicas de 13 y 14 años solicitaron ser adoptadas por la pareja de su madre y ser desvinculadas legalmente de su progenitor.

Nuevas versiones aseguran a qué se debe la nueva relación en el reality entre el conductor y la participante.
Te puede interesar:

Se supo la verdad por la que Santiago del Moro está más distante con Andrea del Boca en Gran Hermano

Diana Ruiz, madre de Mía y Aisha, contó en diálogo con LAM (América TV) cómo es hoy la relación de sus hijas con Brian Sarmiento. Reveló que las chicas le pidieron quitarse el apellido paterno: "Mis hijas quieren sacarse el apellido hace mucho tiempo. La mayor incluso considera a mi pareja como su verdadero padre", expresó la mujer.

Brian Sarmiento y sus hijas

A su vez, las adolescentes también le confesaron a su madre que desean que el actual participante de Gran Hermano renuncie de manera definitiva a su paternidad.

"Hay suspensión, privación y le extinción absoluta de al responsabilidad parental. Esto es para que un papá, por distintos motivos, se suspenda o lo prive. Para Brian se está pidiendo la adopción por integración, esto es para que un papá paterne a el hijo de otra persona. Es la forma de legalizar y cuidar un vínculo de crianza que existe en la vida o en los papeles. Puede ser simple o plena, según lo determine el juez", explicó la periodista Mariana Gallego en relación a la situación actual de las menores.

Brian Sarmiento - Diana Ruiz

Para que legalmente se pueda dar la adopción por integración de las chicas de 13 y 14 años por parte de la pareja de Diana Ruiz, primero se debe escuchar al padre biológico, luego a las hijas, y finalmente se valoran las pruebas que presente el abogado. Estas pruebas pueden incluir una pericia psicológica, informes escritos o la intervención de una trabajadora social que evalúe cómo funciona la dinámica de esa familia ensamblada.

En cuanto al vínculo de Brian Sarmiento con sus hijas, dependerá de las tres partes si desean cultivarlo. No obstante, el exfutbolista debe cumplir con sus obligaciones legales y pasar la cuota alimentaria. Actualmente y, según el relato de Ruiz, la relación entre Sarmiento y sus hijas es inexistente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Brian Sarmiento recibió una mala noticia por parte de sus hijas 

Nuevo capítulo en el escándalo de Brian Sarmiento con su ex por la revinculación de sus hijas: "Siempre miente"

Durisima noche para Lola y Manuel en Gran Hermano.

El ruego desesperado de Manuel Ibero tras la expulsión de Lola Tomaszeuski en Gran Hermano

¿Quién denunció a Gran Hermano?

Una participante de Gran Hermano denuncia arreglo y acomodo: "Me querían afuera"

Sin traje de baño ni pudor: el momento viral de la dupla más osada de GH.

Chapuzón hot: Pincoya y Juan Carlos López nadaron desnudos en la pileta de Gran Hermano

los nuevos ingresos rompieron las reglas y lo pagara la casa completa: gran hermano aplico una dura sancion

Los nuevos ingresos rompieron las reglas y lo pagará la casa completa: Gran Hermano aplicó una dura sanción

Andrea Del Boca aconsejó a Manuel Iberó por su relación con Lola, recientemente ingresada

La conversación de Andrea Del Boca con Manuel Ibero que despertó sospechas en Gran Hermano

últimas noticias

Nuevas versiones aseguran a qué se debe la nueva relación en el reality entre el conductor y la participante.

Se supo la verdad por la que Santiago del Moro está más distante con Andrea del Boca en Gran Hermano

Hace 26 minutos
Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, arquitecto santiagueño detenido por injuria racial en Brasil.

La madre del niño discriminado por un argentino en Brasil lo acusó de "estar vinculado al tráfico de menores"

Hace 28 minutos
La mujer sufrió la fractura de platillo tibial y una incapacidad física permanente (Foto iliustrativa generada con IA)

Una empresa de colectivos deberá pagarle 25 millones de pesos a una pasajera tras un accidente

Hace 41 minutos
Simón Escobar se destaca en Vélez.

Quién es Simón Escobar, la joya de 16 años de Vélez que sería citado a la Selección argentina

Hace 41 minutos
play
Ciardone aseguró que le respondieron que Wanda no escucha a nadie.

El mensaje de Claudia Ciardione a Wanda Nara sobre Martín Migueles: "Le hice llegar que no era..."

Hace 44 minutos