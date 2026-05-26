"Se quieren sacar el apellido": las hijas de Brian Sarmiento pidieron que renuncie a su paternidad El exfutbolista y actual participante de Gran Hermano enfrenta un nuevo conflicto vinculado a la deuda alimentaria que mantiene con sus hijas tras años sin cumplir con la cuota. Las nenas piden ser adoptadas por la pareja de su madre y desvincularse legalmente de su progenitor. Agregar C5N en









Brian Sarmiento tiene tres hijas y no cumple con la cuota alimentaria y tampoco mantiene un vínculo parental con ellas.

Brian Sarmiento volvió a protagonizar una polémica por la manutención de sus hijas. Esta vez, su expareja y madre de dos de sus hijas contó que las nenas "se quieren sacar el apellido" y piden que el exfutbolista renuncie a su paternidad. Tras años de no cumplir con sus obligaciones parentales, las chicas de 13 y 14 años solicitaron ser adoptadas por la pareja de su madre y ser desvinculadas legalmente de su progenitor.

Diana Ruiz, madre de Mía y Aisha, contó en diálogo con LAM (América TV) cómo es hoy la relación de sus hijas con Brian Sarmiento. Reveló que las chicas le pidieron quitarse el apellido paterno: "Mis hijas quieren sacarse el apellido hace mucho tiempo. La mayor incluso considera a mi pareja como su verdadero padre", expresó la mujer.

Brian Sarmiento y sus hijas

A su vez, las adolescentes también le confesaron a su madre que desean que el actual participante de Gran Hermano renuncie de manera definitiva a su paternidad.

"Hay suspensión, privación y le extinción absoluta de al responsabilidad parental. Esto es para que un papá, por distintos motivos, se suspenda o lo prive. Para Brian se está pidiendo la adopción por integración, esto es para que un papá paterne a el hijo de otra persona. Es la forma de legalizar y cuidar un vínculo de crianza que existe en la vida o en los papeles. Puede ser simple o plena, según lo determine el juez", explicó la periodista Mariana Gallego en relación a la situación actual de las menores.

Brian Sarmiento - Diana Ruiz Para que legalmente se pueda dar la adopción por integración de las chicas de 13 y 14 años por parte de la pareja de Diana Ruiz, primero se debe escuchar al padre biológico, luego a las hijas, y finalmente se valoran las pruebas que presente el abogado. Estas pruebas pueden incluir una pericia psicológica, informes escritos o la intervención de una trabajadora social que evalúe cómo funciona la dinámica de esa familia ensamblada. En cuanto al vínculo de Brian Sarmiento con sus hijas, dependerá de las tres partes si desean cultivarlo. No obstante, el exfutbolista debe cumplir con sus obligaciones legales y pasar la cuota alimentaria. Actualmente y, según el relato de Ruiz, la relación entre Sarmiento y sus hijas es inexistente.