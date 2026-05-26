26 de mayo de 2026 Inicio
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La Fórmula 1 elogió el "resultado histórico" de Franco Colapinto en Canadá y apuntó a las "mejoras en el coche"

El piloto argentino fue destacado en el sitio web oficial por su desempeño el último domingo que le valió el sexto puesto en el Gran Premio de Canadá, luego de terminar séptimo en Miami.

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Franco Colapinto corriendo el GP de Canadá.

Franco Colapinto corriendo el GP de Canadá.

REUTERS

La Fórmula 1 llenó de cumplidos al piloto argentino Franco Colapinto por el "resultado histórico" que logró en el Gran Premio de Canadá tras el accidente del corredor de Mercedes George Russell. "Franco Colapinto ha encontrado su ritmo desde que Alpine introdujo su paquete de mejoras en el coche", consideró la Máxima en su sitio web oficial.

El piloto argentino Franco Colapinto.
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"Consiguió el séptimo puesto en la última carrera en Miami, que en ese momento fue su mejor resultado en la F1 hasta la fecha, pero no tardó en superarlo, finalizando sexto en Canadá", repasó la F1 y señaló: "Se encontraba en una posición privilegiada como el mejor piloto de la zona media en las primeras etapas del Gran Premio".

Embed - Franco Colapinto on Instagram: "MUUUUUUCHOS PUNTOS sexto puesto y mejor resultado en f1 por segunda carrera consecutiva!!!! vamos x mas gracias a todos por bancar!!!!! "
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En el portal oficial de la competencia pasaron en limpio que "fue su tercer resultado en los puntos en cuatro carreras y lo deja a solo cinco puntos de (Pierre) Gasly, mientras Alpine consolida su quinta plaza en el Campeonato de Constructores". El último domingo Colapinto sumó ocho puntos y su compañero cuatro, por lo que la escudería se llevó 12 puntos en una carrera.

Aún así, la Fórmula 1 recordó que el piloto de 22 años "estuvo a punto de abandonar la carrera tras pisar una zona mojada y deslizarse contra el muro, dañando su alerón delantero". El mismo Colapinto reconoció ese inconveniente tras la carrera y remarcó que fue "tranquilo" luego de esa salida de boxes accidentada.

En su clásico artículo "5 ganadores y 5 perdedores", la Fórmula 1 describió: "Franco Colapinto aprovechó un sólido fin de semana en Miami con una actuación destacada en el Gran Premio de Canadá, superando a su más experimentado compañero, Pierre Gasly. El argentino terminó noveno en la Sprint y luego refrendó su salida en el top 10 con una brillante sexta posición, su mejor resultado hasta ahora en la Fórmula 1".

Fórmula 1: cómo clasificó Franco Colapinto tras el GP de Canadá

Sumando los puntos de este fin de semana, Colapinto figura en el undécimo puesto del campeonato con 15 unidades, a sólo un punto de Liam Lawson de Racing Bulls, a tres de Oliver Bearman de Haas F1 Team y a cinco de Gasly.

El ganador del GP de Canadá, Kimi Antonelli, encabeza la tabla con 131 puntos y lo secunda Russell con 88 puntos, quien quedó afuera el último domingo por un desperfecto técnico.

Tabla de puntos F1
La clasificación de los pilotos de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Canadá.

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