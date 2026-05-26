26 de mayo de 2026 Inicio
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Confirmado: cuándo y a qué hora juegan PSG y Arsenal la final de la Champions League 2026

La final se jugará en Budapest, en un horario atípico, y será transmitida por múltiples plataformas.

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PSG y Arsenal se toparán en la final de la Champions.

PSG y Arsenal se toparán en la final de la Champions.

La gran final de la Champions League 2025/26 ya tiene todos sus detalles confirmados y enfrentará al vigente campeón, el Paris Saint-Germain, contra Arsenal en un duelo que promete paralizar al mundo del fútbol. El encuentro se disputará en el moderno Puskás Aréna de Budapest, Hungría, escenario que albergará por primera vez una final de la máxima competición europea de clubes. La UEFA oficializó además un cambio histórico en el horario del partido, adelantando el inicio respecto de las últimas décadas para favorecer la logística, la televisión internacional y la experiencia de los hinchas.

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El equipo francés buscará defender el título conseguido en la edición anterior y convertirse en apenas el segundo club de la era Champions en lograr un bicampeonato consecutivo, algo que solamente consiguió el Real Madrid entre 2016 y 2018. Del otro lado estará el conjunto inglés dirigido por Mikel Arteta, que intentará conquistar por primera vez la Orejona tras haber sido subcampeón en 2006.

El conjunto parisino dirigido por el español Luis Enrique llega como campeón defensor y con figuras como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, mientras que el Arsenal apuesta a su sólida estructura colectiva liderada por Martin Ødegaard, Declan Rice y Bukayo Saka. Los ingleses intentarán conseguir la primera Champions de su historia, mientras que el PSG buscará seguir consolidándose entre las grandes potencias europeas.

La UEFA Champions League también confirmó que la banda estadounidense The Killers será la encargada del espectáculo inaugural al partido de fútbol, antes del partido decisivo.

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Los dos mejores equipos de Europa se toparán en Budapest (Hungría).

Los dos mejores equipos de Europa se toparán en Budapest (Hungría).

Cuándo y a qué hora se juega la final de la Champions League entre PSG y Arsenal

Para la gran final del fútbol europeo entre Paris Saint-Germain y Arsenal que se jugará el próximo sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna, la UEFA confirmó que el partido comenzará a las 13 (hora argentina), una modificación histórica respecto al tradicional horario nocturno de las finales de Champions League.

Además, la UEFA explicó que "el adelanto del horario busca mejorar la experiencia de los aficionados, optimizar el transporte en la ciudad anfitriona y aumentar las audiencias globales". Cabe reponer que, hasta el año pasado, estas grandes finales del fútbol europeo solían jugarse a las 16 (hora argentina).

Cómo ver en vivo la final de la Champions League entre PSG y Arsenal en Argentina

En Argentina, la transmisión oficial de la final de la UEFA Champions League 2026 de fútbol estará a cargo de:

  • ESPN
  • Fox Sports
  • Disney+ Premium (streaming)

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