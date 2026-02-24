Brasil: al menos 28 muertos y 40 desaparecidos por un fuerte temporal

Las tormentas se concentraron en el estado de Minas Gerais, donde la ciudad más afectada fue Juiz de Fora, que registró el febrero más lluvioso de su historia. Sus ríos se desbordaron rápidamente y unas 440 personas fueron evacuadas.

Al menos unas 28 personas murieron y otras 40 se encuentran desaparecidas en el estado de Minas Gerais, en Brasil, después de un fuerte temporal sucedido durante este martes. La ciudad más afectada fue Juiz de Fora, cerca de Río de Janeiro, donde se contabilizaron unas 20 casas enterradas por deslizamientos.

En la localidad de Ubá, a unos 100 kilómetros, también se confirmaron varios fallecidos. Por este motivo, las autoridades brasileñas informaron que lo más seguro es que la cifra de víctimas fatales aumenten a medida que pasen las horas y los rescatistas sigan asistiendo a la población civil afectada por este fuerte temporal.

Las lluvias comenzaron durante la tarde del lunes y no escampó. Durante la madrugada del martes, la alcaldesa de Juiz de Fora, Margarida Salomão, grabó un video que difundió por sus redes sociales en el que decretó el estado de calamidad pública para tener acceso más rápido a recursos y ayuda del Gobierno federal, avisando que la situación era "gravísima". "Nos estamos multiplicando para socorrer a las personas y salvar vidas", afirmó.

La situación fue catastrófica: este febrero fue el más lluvioso en la historia de la ciudad, con unos 584 litros de agua acumulados, el doble de las precipitaciones habituales para este mes. Por eso, el río Paraibuna y sus afluentes se desbordaron rápidamente y gran parte de los barrios estuvieron inundados a las horas de iniciarse la lluvia.

Según datos oficiales, al menos unas 440 personas tuvieron que abandonar sus casas y ser evacuadas a diferentes escuelas que fueron asignadas como centros de emergencia. Todos los colegios de esta ciudad de casi 600 mil habitantes decidieron suspender sus clases; lo mismo ocurrió con el transporte público, y la alcaldía dispuso una jornada de trabajo remoto para sus funcionarios. En las tareas de rescate participan equipos de bomberos locales y unos 150 agentes de ciudades vecinas.

Lula da Silva se comunicó con la ciudad de Brasil más afectada por el temporal

Durante los días anteriores, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, viajó a Asia para tener diferentes reuniones con los países de la región, como India y Corea del Sur. A su vuelta, en una escala en Abu Dabi, se enteró de la dramática situación por el fuerte temporal que causó la muerte de al menos 28 personas en el estado de Minas Gerais. En ese momento, el mandatario se comunicó inmediatamente con la alcaldesa de Juiz de Fora, Margarida Salomão.

"En las próximas horas y días, nos mantendremos alerta para actuar con la rapidez y la contundencia que exige el momento. Nuestro objetivo es garantizar la asistencia humanitaria, el restablecimiento de los servicios básicos, la ayuda a las personas desplazadas y el apoyo a la reconstrucción", aseguró Lula mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

"Quiero enviar mis más sinceras condolencias a las familias que perdieron sus hogares y, peor aún, a sus seres queridos. Y expreso mi solidaridad con las autoridades y las fuerzas de seguridad de Minas Gerais que trabajan en el rescate y la asistencia inmediata a la población afectada por las lluvias", concluyó el presidente de Brasil.