CABA: cuánto necesitó una familia para ser considerada de clase media en enero

El Instituto de Estadística y Censos porteño informó el umbral correspondiente al primer mes del año, que subió con respecto a diciembre.

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) informó que una familia tipo requirió ingresos por al menos $2.201.157,24 en enero para ser considerada de clase media en el territorio porteño.

En un informe, el Idecba expuso que la Canasta Total se situó en $1.760.925,79 para una familia tipo que integra el sector medio "frágil" y para ser de clase media se ubicó en $2.201.157,24. Además, necesitó al menos $1.396.660,10 para no caer en el umbral de la pobreza y $767.412 para no ingresar en la franja de la indigencia.

Un hogar forma parte del sector de clase media cuando cuenta con ingresos equivalentes entre 1,25 y 4 veces el monto de la Canasta Total, que marca los recursos primordiales para acceder a servicios y bienes fundamentales para una familia, como alimentos, transporte, salud o educación.

El análisis del organismo fue publicado luego de que diera a conocer que la inflación en la Ciudad fue de 3,1% en enero, lo que implicó una aceleración respecto del 2,7% registrado en diciembre. Con esta cifra, el aumento de precios en los últimos doce meses llegó al 31,7%.

El informe oficial indicó que los mayores aumentos del mes se registraron en Recreación y Cultura (7,4%), Restaurantes y Hoteles (5,3%), Alimentos y Bebidas no alcohólicas (4%), Seguros y Servicios Financieros (4%) y Transporte (3,7%), rubros que impulsaron la variación general. En contraste, Prendas de vestir y calzado fue el único segmento con caída de precios, con una baja del 0,1%, en un contexto de liquidaciones de temporada.

La dinámica inflacionaria volvió a mostrar mayor presión en los servicios, que subieron 3,5%, frente al 2,3% de los bienes. A su vez, los precios estacionales avanzaron 15,8%, mientras que los regulados crecieron 1,7%.

En términos interanuales, el mayor incremento se observó en Seguros y servicios financieros (54%), seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas (31,4%), en línea con el promedio general.

