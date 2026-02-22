22 de febrero de 2026 Inicio
Turismo: está cerca de la Costa Atlántica y es conocido como "la NASA argentina"

En la ruta hacia la Costa Atlántica se encuentra un pueblo que combina un pasado industrial con el hito de haber sido la sede de los ensayos del programa espacial argentino.

Por
Pueblos de la provincia de Buenos Aires. 

PIPINAS
  • Pipinas se sitúa en el partido de Punta Indio, a la altura del kilómetro 155 de la Ruta Provincial 36.
  • Es apodada "la NASA argentina" por ser la sede del Polo Espacial donde se testearon los cohetes Tronador.
  • En el pueblo se exhibe una réplica a escala real del lanzador de satélites Tronador II.
  • Cuenta con un Museo a Cielo Abierto con murales que relatan la historia local desde su fundación en 1913.

Los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires se convirtieron en grandes protagonistas de las escapadas de fin de semana. Algunos de ellos, ubicados a mitad de camino hacia la Costa Atlántica, ofrecen una pausa necesaria entre el campo y el mar.

La propuesta tiene una duración aproximada de 2 horas y 45 minutos.
Meditación en Buenos Aires: este es el plan ideal para hacer si estás buscando relajarte

Estos destinos combinan la paz de las calles arboladas con historias fascinantes que suelen pasar desapercibidas para quienes siguen su viaje hacia la Costa. Dentro de este recorrido aparece Pipinas, una localidad con mucha historia, que hace algunos años se ganó el apodo de "la NASA argentina".

Este nombre se debe a que el pueblo fue elegido como sede del Polo Espacial Punta Indio, donde se llevaron a cabo los ensayos y lanzamientos de los vehículos experimentales VEX, prototipos del lanzador de satélites argentino Tronador. En total se llevaron a cabo dos lanzamientos, aunque sólo uno resultó exitoso.

Tronador - Las Pipinas

Hoy, los visitantes pueden ver de cerca una réplica a escala real del cohete Tronador II, un símbolo de la soberanía espacial nacional. Si viajas por la Ruta 36, este pueblo es una opción ideal para visitar con amigos o en familia.

Dónde queda Pipinas

Pipinas se encuentra ubicada en el partido de Punta Indio, sobre el noreste de la provincia de Buenos Aires. Está situada exactamente a la altura del kilómetro 155 de la Ruta Provincial 36, un camino muy transitado por quienes viajan hacia los balnearios del sur de la Costa Atlántica.

Qué puedo hacer en Pipinas

Por mucho tiempo, el atractivo principal fue el Polo Espacial Punta Indio. En su momento, se realizaban visitas guiadas para conocer los detalles del programa espacial argentino. Sin embargo, de esa actividad solo quedó la réplica del lanzador Tronador II, que es una parte importante de la historia del pueblo y también de la industria nacional.

Punta Indio_Hotel Pipinas Viva

Para los amantes del arte y la historia, Pipinas funciona como un museo a cielo abierto . En el marco del sendero llamado “Cenizas del Recuerdo”, las paredes de los antiguos edificios y las casas del pueblo están intervenidas con murales de artistas reconocidos que cuentan la historia de la comunidad, desde su fundación como pueblo rural en 1913 hasta la instalación del polo industrial.

Caminar por sus calles es descubrir una galería de arte urbana que convive con la tranquilidad del campo, ofreciendo una experiencia visual perfecta para recorrer a pie o en bicicleta. Además, se pueden visitar las antiguas instalaciones de la cementera Corcemar que supo ser el motor del pueblo durante décadas hasta su cierre durante la crisis de 2001.

El edificio se transformó en un hotel y restaurante, gestionado por los propios habitantes. El lugar surgió como una cooperativa tras el cierre de la cementera y se convirtió en el nuevo corazón social del pueblo recibiendo a turistas que quieren conocer más acerca de la historia de sus habitantes.

Cómo llegar a Pipinas

pipinas - nuevo

Para llegar a Pipinas desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, el trayecto es directo y dura aproximadamente dos horas. Se debe tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata y, al finalizar la misma, continuar por la Ruta Provincial 11 hasta el empalme con la Ruta Provincial 36 en la zona de la rotonda de Alpargatas.

Desde allí, el camino es una línea recta que atraviesa campos y estancias hasta llegar al acceso del pueblo en el kilómetro 155. Algunas líneas de micros de media y larga distancia que parten desde la Terminal de La Plata tienen frecuencias diarias que pasan por Pipinas en su recorrido hacia la Costa.

