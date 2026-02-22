22 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El bodegón de Buenos Aires para comer mariscos en cantidad y a un buen precio

Una propuesta gastronómica de cocina de mar combina porciones abundantes y valores accesibles en un punto estratégico de la Ciudad.

Por
La Pescería

La Pescería, bodegón de mariscos en CABA con precios accesibles.

@lapesceriaok

  • La Pescería se consolidó como referencia en cocina de mar dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

  • Ofrece platos abundantes y una política de precios accesibles durante todo el año.

  • Está ubicada en una zona estratégica de Palermo, con fácil acceso.

  • Cuenta con una carta amplia que incluye mariscos, pescados y opciones para compartir.

Durante el verano, la dinámica porteña adquiere otro ritmo y crece la búsqueda de propuestas como La Pescería, el bodegón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para comer mariscos en cantidad y a buen precio. Con las altas temperaturas, los espacios gastronómicos tradicionales cobran mayor protagonismo y se transforman en puntos de encuentro donde la relación entre calidad y costo competitivo resulta central.

Su laguna de gran tamaño es perfecta para diversos tipos de deportes y actividades. 
Te puede interesar:

Está cerca de Buenos Aires y mezcla un entorno rural con actividades acuáticas

Especializado en cocina de mar, el restaurante construyó su identidad a partir de una carta amplia de pescados y mariscos, porciones abundantes y una atención sostenida todos los días de la semana. Esa combinación le permitió afianzarse dentro del circuito gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires con una propuesta definida y reconocible.

El local, ubicado sobre la Avenida Coronel Díaz, recibe comensales en una franja horaria extensa. Su emplazamiento estratégico facilita la llegada desde distintos barrios y lo convierte en una opción recurrente tanto para almuerzos como para cenas, reforzando su presencia dentro del mapa de bodegones porteños.

La Pescería 3
Ubicado en Palermo, el bodegón amplía la oferta de gastronomía especializada en pescados y mariscos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ubicado en Palermo, el bodegón amplía la oferta de gastronomía especializada en pescados y mariscos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dónde queda La Pescería

La Pescería funciona en Coronel Díaz 1651, en el barrio de Palermo. La zona se caracteriza por su movimiento constante y por concentrar diversas propuestas gastronómicas, lo que refuerza su atractivo. El restaurante abre todos los días de 12 a la medianoche, una franja horaria amplia que permite organizar encuentros tanto al mediodía como por la noche.

La localización sobre una avenida principal facilita el acceso desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Este factor, sumado a su especialización en cocina marina, contribuyó a consolidar su presencia dentro del circuito de bodegones porteños.

Qué puedo pedir en La Pescería

La carta de La Pescería reúne una amplia variedad de preparaciones basadas en pescados y mariscos. Entre las opciones más solicitadas se encuentran las rabas crocantes, los langostinos empanizados y las gambas salteadas al ajillo. También figuran alternativas como abadejo fresco, brótola a la plancha y salmón a la parrilla.

El menú incluye trucha en versiones sencilla o con crema de puerro, salmón rosado con crema de camarón, merluza al roquefort y surubí al limón y perejil. Para compartir, se destacan la cazuela de mariscos y la paella, además de propuestas como risotto de camarones, risotto de frutos de mar y parrillada de mariscos.

La oferta se completa con pulpo al estilo español, langosta cubana entera y ostras gratinadas con cuatro quesos. La combinación de variedad, tamaño de las porciones y valores competitivos refuerza su posicionamiento como bodegón especializado en mariscos en cantidad.

Cómo llegar a La Pescería

Muchos clientes eligen trasladarse en vehículo particular, ya que en las inmediaciones suelen encontrarse espacios para estacionar. Sin embargo, el acceso mediante transporte público también resulta sencillo.

La Pescería 2
Paella y cazuela de mariscos, opciones para compartir.

Paella y cazuela de mariscos, opciones para compartir.

La estación Scalabrini Ortiz de la línea D del subte se ubica a pocos metros del restaurante. Además, las líneas de colectivos 39, 111, 141 y 152 circulan en las cercanías, lo que amplía las alternativas de llegada desde distintos barrios de la Ciudad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El arresto se realizó cuando la acusada se encontraba en las inmediaciones de una de las terminales del tren, en Retiro.

Rescataron a un mono en peligro de extinción en la Ciudad de Buenos Aires

Dos internos de las líneas 105 y 135 fueron protagonistas del choque; también participó un auto particular. 

Otro choque múltiple en el AMBA: ocho heridos tras colisionar dos colectivos y un auto en La Paternal

El empresario asegura que la incertidumbre laboral de los padres afecta al aprendizaje de los hijos.

Rottemberg cuestionó el inicio anticipado de clases: "Clausura la segunda quincena de febrero"

La conductora tiene una disputa legal con su chofer de 30 años.

¿Peligra el festejo de Mirtha Legrand? Un escándalo inesperado podría empañar sus 99 años

Cuatro ambulancias del SAME y un helicóptero sanitario actuaron en el lugar.

Caos en la General Paz: al menos 12 heridos en un choque en cadena que involucró a 7 autos

Un destino tranquilo en Buenos Aires para visitar en una tarde.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo tranquilo que tiene un excelente restaurante

Rating Cero

Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo, reveló Mirhta Legrand a punto de cumplir 99 años
play

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand reveló su secreto para llegar bien de salud

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2012, se trata de Prometeo, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. Es una precuela de extraterrestres, un film de ciencia ficción y aventura espacial
play

De qué se trata Prometeo, la precuela de Alien que llegó a Netflix y está entre las tendencias del momento

La teoría que más fuerza tiene conecta directamente con la Saga del Multiverso. Las incursiones y el colapso de realidades podrían estar activando el gen X en personas de la Tierra-616 que tienen variantes mutantes en otros universos.

Rumores en Marvel: qué gran impacto podría tener la próxima película de Spider-Man para los X-Men

Wanda Nara y Martín Migueles juntos otra vez.

Reconciliación confirmada: Wanda Nara y Martín Migueles aparecieron de la mano en la fiesta de MasterChef

El conductor reflotó el conflicto con su colega tras la denuncia de abuso contra Lizy.

Beto Casella fue lapidario con Viviana Canosa: "Por el rating no perdona ni a la madre"

últimas noticias

Liverpool ganó por 1 a 0 frente a Nottingham Forest por la 27° fecha de la Premier League

Tras un insólito gol anulado, Alexis Mc Allister le dio la agónica victoria a Liverpool en la Premier League

Hace 32 minutos
Reunión clave en el Gobierno para convertir en ley la reforma laboral y la penal juvenil

Reunión clave en el Gobierno para convertir en ley la reforma laboral y la penal juvenil

Hace 35 minutos
La Pescería, bodegón de mariscos en CABA con precios accesibles.

El bodegón de Buenos Aires para comer mariscos en cantidad y a un buen precio

Hace 47 minutos
Maricel Fernanda Pérez fue vista por última vez el 20 de febrero después de ausentarse de su casa

Desesperada búsqueda de una mujer desparecida en Florencio Varela

Hace 48 minutos
Cascadas y ollas naturales en el Valle de Calamuchita, Córdoba. 

El pueblito de Córdoba en el que sus cascadas imponentes sorprenden a todos

Hace 59 minutos