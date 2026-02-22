El bodegón de Buenos Aires para comer mariscos en cantidad y a un buen precio

Una propuesta gastronómica de cocina de mar combina porciones abundantes y valores accesibles en un punto estratégico de la Ciudad.

Durante el verano, la dinámica porteña adquiere otro ritmo y crece la búsqueda de propuestas como La Pescería , el bodegón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para comer mariscos en cantidad y a buen precio . Con las altas temperaturas, los espacios gastronómicos tradicionales cobran mayor protagonismo y se transforman en puntos de encuentro donde la relación entre calidad y costo competitivo resulta central.

Cuenta con una carta amplia que incluye mariscos, pescados y opciones para compartir.

Está ubicada en una zona estratégica de Palermo, con fácil acceso.

Ofrece platos abundantes y una política de precios accesibles durante todo el año.

La Pescería se consolidó como referencia en cocina de mar dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Especializado en cocina de mar , el restaurante construyó su identidad a partir de una carta amplia de pescados y mariscos, porciones abundantes y una atención sostenida todos los días de la semana. Esa combinación le permitió afianzarse dentro del circuito gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires con una propuesta definida y reconocible.

El local, ubicado sobre la Avenida Coronel Díaz , recibe comensales en una franja horaria extensa. Su emplazamiento estratégico facilita la llegada desde distintos barrios y lo convierte en una opción recurrente tanto para almuerzos como para cenas, reforzando su presencia dentro del mapa de bodegones porteños.

La Pescería funciona en Coronel Díaz 1651 , en el barrio de Palermo . La zona se caracteriza por su movimiento constante y por concentrar diversas propuestas gastronómicas, lo que refuerza su atractivo. El restaurante abre todos los días de 12 a la medianoche, una franja horaria amplia que permite organizar encuentros tanto al mediodía como por la noche.

Ubicado en Palermo, el bodegón amplía la oferta de gastronomía especializada en pescados y mariscos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La localización sobre una avenida principal facilita el acceso desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Este factor, sumado a su especialización en cocina marina, contribuyó a consolidar su presencia dentro del circuito de bodegones porteños.

Qué puedo pedir en La Pescería

La carta de La Pescería reúne una amplia variedad de preparaciones basadas en pescados y mariscos. Entre las opciones más solicitadas se encuentran las rabas crocantes, los langostinos empanizados y las gambas salteadas al ajillo. También figuran alternativas como abadejo fresco, brótola a la plancha y salmón a la parrilla.

El menú incluye trucha en versiones sencilla o con crema de puerro, salmón rosado con crema de camarón, merluza al roquefort y surubí al limón y perejil. Para compartir, se destacan la cazuela de mariscos y la paella, además de propuestas como risotto de camarones, risotto de frutos de mar y parrillada de mariscos.

La oferta se completa con pulpo al estilo español, langosta cubana entera y ostras gratinadas con cuatro quesos. La combinación de variedad, tamaño de las porciones y valores competitivos refuerza su posicionamiento como bodegón especializado en mariscos en cantidad.

Cómo llegar a La Pescería

Muchos clientes eligen trasladarse en vehículo particular, ya que en las inmediaciones suelen encontrarse espacios para estacionar. Sin embargo, el acceso mediante transporte público también resulta sencillo.

La Pescería 2 Paella y cazuela de mariscos, opciones para compartir. @lapesceriaok

La estación Scalabrini Ortiz de la línea D del subte se ubica a pocos metros del restaurante. Además, las líneas de colectivos 39, 111, 141 y 152 circulan en las cercanías, lo que amplía las alternativas de llegada desde distintos barrios de la Ciudad.