Inminente arribo de tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve y cómo seguirá el clima

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones, granizo y calor extremo para varias provincias de Argentina.

Las lluvias arriban en el sur y sudoeste de Buenos Aires. 

Las lluvias arriban en el sur y sudoeste de Buenos Aires. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas y calor extremo para varias provincias de Argentina. A pesar de las altas temperaturas, se espera que las lluvias afecten el sur y sudoeste bonaerense.

El SMN emitió alerta por tormentas y calor extremo. 
Las provincias bajo alerta por tormentas son Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca y Salta, estas áreas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Según explicaron, las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Desde Meteored adelantaron que con el correr de la semana "el eje de inestabilidad tenderá a desplazarse hacia la región del Litoral y el sur de la Mesopotamia, manteniendo la dinámica de precipitaciones intermitentes".

En cuanto a la alerta que rige por calor extremo, afectará a las provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa y Salta, una tendencia que se mantiene desde el martes 17.

A qué hora llueve en Buenos Aires

En el caso de Buenos Aires, las localidades donde se espera que arriben las lluvias durante el transcurso de la jornada son: Monte Hermoso, Bahía Blanca, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Necochea, Trenque Lauquen y General Villegas.

En el caso de Bahía Blanca, el pronóstico se mantendrá inestable durante todo el día, con cielo mayormente cubierto y probabilidad de tormentas aisladas entre el 10% y el 40% tanto por la mañana como por la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 18 ° y la máxima alcanzará los 30 °, generando un ambiente templado a cálido y húmedo.

Bahía Blanca pronóstico 18-2-26
Captura del SMN.

Captura del SMN.

Mientras que en Trenque Lauquen el miércoles se presentará inestable, con cielo cubierto y tormentas durante gran parte de la jornada. La probabilidad de precipitaciones será del 10 al 40% por la mañana y la tarde, aumentando al 40–70% hacia la noche.La temperatura mínima será de 19 ° y la máxima alcanzará los 32 °.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la jornada se mantendrá con una mínima de 21° y máxima de 31°, con un cielo parcialmente nublado. Se espera que la inestabilidad arribe de cara al jueves 19, con un cielo mayormente nublado y tormentas aisladas.

Alerta meteorológica por tormenta y calor extremo: las localidades afectadas

Calor extremo

  • Misiones: El dorado – Iguazú – General Manuel Belgrano – Montecarlo.
  • Corrientes: Berón de Astrada – Capital – Empedrado – General La Paz – Itatí – Mburucuyá – Saladas – San Cosme – San Luis del Palmar – Concepción – Curuzú Cuatiá – Mercedes – San Roque – Sauce – General Alvear – Paso de los Libres – San Martín – Santo Tomé.
  • Santa Fe: General Obligado – San Javier – Vera - Constitución - Iriondo - Rosario - San Lorenzo.
  • Chaco: toda la provincia.
  • Formosa: toda la provincia.
  • Salta: Rivadavia – General José de San Martín – Iruya – Orán – Santa Victoria - Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos.

Tormentas

  • Catamarca: Zona de monte de Andalgalá - Zona de monte de Belén - Zona de monte de Pomán - Zona de monte de Santa María - Zona de monte de Tinogasta
  • La Rioja: Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina.
  • San Luis: Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera - Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón.
  • Córdoba: General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña - General San Martín - Marcos Juárez - Unión- Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto.
