Inminente arribo de tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve y cómo seguirá el clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas y calor extremo para varias provincias de Argentina. A pesar de las altas temperaturas, se espera que las lluvias afecten el sur y sudoeste bonaerense.
Las provincias bajo alerta por tormentas son Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca y Salta, estas áreas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Según explicaron, las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Desde Meteored adelantaron que con el correr de la semana "el eje de inestabilidad tenderá a desplazarse hacia la región del Litoral y el sur de la Mesopotamia, manteniendo la dinámica de precipitaciones intermitentes".
En cuanto a la alerta que rige por calor extremo, afectará a las provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa y Salta, una tendencia que se mantiene desde el martes 17.
En el caso de Buenos Aires, las localidades donde se espera que arriben las lluvias durante el transcurso de la jornada son: Monte Hermoso, Bahía Blanca, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Necochea, Trenque Lauquen y General Villegas.
En el caso de Bahía Blanca, el pronóstico se mantendrá inestable durante todo el día, con cielo mayormente cubierto y probabilidad de tormentas aisladas entre el 10% y el 40% tanto por la mañana como por la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 18 ° y la máxima alcanzará los 30 °, generando un ambiente templado a cálido y húmedo.
Mientras que en Trenque Lauquen el miércoles se presentará inestable, con cielo cubierto y tormentas durante gran parte de la jornada. La probabilidad de precipitaciones será del 10 al 40% por la mañana y la tarde, aumentando al 40–70% hacia la noche.La temperatura mínima será de 19 ° y la máxima alcanzará los 32 °.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la jornada se mantendrá con una mínima de 21° y máxima de 31°, con un cielo parcialmente nublado. Se espera que la inestabilidad arribe de cara al jueves 19, con un cielo mayormente nublado y tormentas aisladas.