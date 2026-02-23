La escapada de Buenos Aires a una playa donde la naturaleza, la paz y el descanso son prioridad

Un destino de la Costa Atlántica combina bosque, médanos y mar en un entorno pensado para caminar, desconectar y disfrutar del paisaje.

La escapada de la Ciudad de Buenos Aires a una playa donde la naturaleza , la paz y el descanso son prioridad es Mar de las Pampas , un pequeño destino de la Costa Atlántica que se destaca por su ambiente forestado, sus médanos y sus playas amplias.

Sus calles sinuosas y pasarelas sobre la arena priorizan el contacto con el paisaje.

Mar de las Pampas está a unas 4 horas de Buenos Aires y es uno de los destinos más tranquilos de la costa.

A diferencia de otros centros turísticos más urbanizados, este pueblo costero mantiene un perfil tranquilo y de baja densidad . Las construcciones bajas, el predominio del bosque y el diseño de sus calles hacen que el ritmo del lugar esté marcado por el paisaje y no por el movimiento urbano.

Con poco más de 1.000 habitantes permanentes , Mar de las Pampas se transformó en una de las alternativas preferidas para escapadas de fin de semana o viajes cortos desde la Ciudad de Buenos Aires , especialmente para quienes buscan mar sin el bullicio de las ciudades balnearias más concurridas.

Mar de las Pampas se encuentra en el partido de Villa Gesell , en la provincia de Buenos Aires , a unos 380 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires . Forma parte de una franja costera caracterizada por bosques implantados, médanos y extensas playas sobre el Atlántico.

El bosque de pinos es uno de los rasgos más característicos del pueblo.

El pueblo está ubicado entre las localidades de Villa Gesell y Mar Azul , dentro de una zona donde el paisaje natural fue preservado como parte de la identidad turística. Esa característica se refleja en la arquitectura del lugar: predominan cabañas, hosterías y complejos turísticos integrados al bosque.

Qué puedo hacer en Mar de las Pampas

Las actividades en Mar de las Pampas están fuertemente vinculadas al contacto con la naturaleza. Caminar por el bosque, recorrer senderos de arena o andar en bicicleta por las calles arboladas son algunas de las experiencias más habituales. A diferencia de otras ciudades de la costa, las calles se adaptan a los médanos y al relieve del terreno, generando caminos sinuosos que atraviesan pinos y acacias hasta llegar al mar.

La playa es otro de sus grandes atractivos. El acceso suele realizarse a través de pasarelas de madera que atraviesan los médanos y permiten llegar al mar sin alterar el entorno natural. Desde allí se abren amplias franjas de arena claras, ideales para descansar o caminar junto al océano.

Además, el pueblo cuenta con pequeños centros comerciales, restaurantes y ferias artesanales donde se destacan productos regionales y propuestas gastronómicas locales. Muchos visitantes también aprovechan para explorar la cercana Reserva Natural Faro Querandí, una extensa área protegida con dunas y playas prácticamente vírgenes.

Cómo llegar a Mar de las Pampas

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires se puede tomar la Autovía 2 hasta Dolores y luego continuar por la Ruta Provincial 63 y la Ruta 11 hacia Villa Gesell. Desde allí, un corto trayecto conecta con Mar de las Pampas.

mar de las pampasss Las playas amplias y de arena clara invitan a caminar y descansar.

El viaje en auto demora aproximadamente 4 horas, dependiendo del tránsito y de la temporada. También existen servicios de ómnibus que llegan a Villa Gesell, desde donde se puede continuar en taxi o transporte local hasta el pueblo.