Impactante choque entre un camión y un micro en Campana: hay dos heridos de gravedad

El accidente ocurrió sobre la Ruta 9 y ambos lesionados fueron trasladados a un centro de salud de la zona.

El micro recibió un fuerte impacto de atrás por parte de una camión de remolque.

Dos personas resultaron gravemente heridas, luego de un impactante choque entre un micro de larga distancia y un camión en el kilómetro 77 de la Ruta 9, a la altura de la ciudad de Campana.

El hecho ocurrió en la noche del lunes 12, luego que el ómnibus, que llevaba a 25 pasajeros, partiera desde la Ciudad de Buenos Aires con destino a la provincia de Salta y fue embestido desde atrás por un camión Mercedes Benz Blu Teck, con semirremolque.

Por el impacto, que se produjo cerca de la medianoche del lunes, hubo daños de importante consideración en el lateral izquierdo del bus y sorprendió a los pasajeros durante el trayecto nocturno, obligando por detener por completo la marcha sobre la trazada.

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo del personal policial que arribó al lugar minutos después del siniestro, con el objetivo de asistir a los involucrados y ordenar el tránsito.

En tanto, a raíz del hecho los carriles medio y lento de la Ruta 9 quedaron obstruidos, por lo que la circulación quedó habilitada únicamente por el carril rápido y en el lugar intervino personal de la Comisaría de Campana, mientras que la causa quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 2 de esa ciudad.

Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas con lesiones de diversas consideraciones y debieron ser trasladadas al Hospital de Campana.

El conductor del camión y una mujer de 37 años que viajaba en el micro debieron ser trasladados hacia el Hospital de Campana para ser asistidos, mientras que el chofer del ómnibus y el resto de los pasajeros no sufrieron heridas.

Mientras continúan las actuaciones judiciales, se aguarda el avance de las pericias accidentológicas para esclarecer la mecánica del siniestro.

